La Junta urge al Gobierno a proteger a los andaluces atrapados por la Guerra de Irán: hay embarazadas y enfermos de cáncer

Arturo Bernal, consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, ha enviado una carta a José Manuel Albares, ministro de Exteriores, instándole a tomar "las medidas necesarias para reforzar la protección, información y asistencia a los ciudadanos andaluces afectados" por los conflictos bélicos internacionales en liza.

La misiva, fechada este miércoles 4 de marzo, traslada al titular de la cartera de Exteriores la "preocupación" por la situación que atraviesan los andaluces "en distintos países del Golfo y de Oriente Próximo afectados por conflictos armados y restricciones del espacio aéreo".

"Son numerosos los andaluces (residentes, profesionales desplazados y viajeros) que se encuentran actualmente retenidos con vuelos cancelados en los países afectados directamente por la situación del conflicto bélico: Israel, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, o bien, en países en los que se encontraban con escala en la zona de conflicto y que han quedado sus vuelos suspendidos: Sri Lanka, Kenia, India, Omán, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y Malé (Maldivas)", explica la misiva.

En total, son unas 300 personas, entre las que se encuentran "colectivos especialmente vulnerables": Incluyendo pacientes oncológicos, mujeres embarazadas, personas con problemas renales y otras patologías diversas, que requieren asistencia prioritaria y seguimiento médico. Esta situación requiere una **respuesta coordinada, eficaz y urgente".

Por eso se solicitan todas las "medidas necesarias para reforzar la protección, información y asistencia a los ciudadanos andaluces afectados. En particular, consideramos prioritario intensificar la actualización y difusión de recomendaciones de viaje, reforzar los canales de atención consular y garantizar una respuesta ágil ante posibles incidencias, con especial atención a familias con menores y personas vulnerables".

La carta enviada a José Manuel Albares recoge también una solicitud para que, "en caso de que la situación se prolongue o deteriore", se valore la adopción de medidas de apoyo extraordinario o de retorno asistido que permitan a nuestros ciudadanos regresar a España con las debidas garantías de seguridad".

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior se ha puesto a disposición del ministerio para "colaborar", facilitando "la difusión de información a través de nuestros canales institucionales y prestando el apoyo necesario dentro del ámbito de nuestras competencias".

"Nuestro principal deseo es que todos los andaluces que se encuentran en la zona puedan regresar a sus hogares lo antes posible y en condiciones de seguridad", finaliza la carta firmada por Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.