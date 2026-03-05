La Junta busca extender la denominación de origen a la industria artesanal andaluza: así es la campaña 'El poder del origen'

Extender la denominación de origen a los productos industriales de origen artesanal. Esta es la meta que persigue la campaña El poder del origen, impulsada por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, cuya presentación ha tenido lugar en la mañana de este jueves en el Palacio Marqueses de La Algaba de Sevilla.

Según ha informado el consejero Jorge Paradela, la iniciativa nace a raíz de la entrada en vigor de una nueva directiva de la Unión Europea destinada a la protección de las indicaciones geográficas (IG), en concreto, productos industriales de origen artesanal que se fabriquen en comarcas específicas. "La Junta será el organismo que reciba las competencias para tramitar ese sello de indicación geográfica protegida para aquellos productos que decidan solicitarlo", ha indicado.

Se trata de una etiqueta que certificará el origen de los productos y permitirá eliminar la competencia desleal, por tanto, favoreciendo una competencia leal con productos de carácter similar que vengan de otro tipo de geografías. "Hablamos de sectores que potencialmente pueden promover este tipo de nominación", ha subrayado Paradela.

Una relación total de 60 productos podrían solicitarlo. "El concepto de denominación de origen está muy asumido en el ámbito de la alimentación, pero a partir de ahora se trasladará también a la industria", ha sostenido el consejero. Es el caso del Parque Joyero de Córdoba, que ha sido el primero en presentar la solicitud para dicha designación. Sin embargo, se extiende también al sector del arte sacro, las barricas de Jerez de la Frontera o el mármol de Macael en la provincia de Almería.

La presentación de la campaña ha contado con una mesa de debate con representantes de la producción artesanal e industrial de todas las provincias andaluzas: Jesús Posadas, presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA); César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de los vinos de Jerez y la manzanilla de Sanlúcar; o Pilar León, secretaria técnica de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojes San Eloy, entre otros.

Paradela pide "más diálogo" al Gobierno de España para hacer frente a las amenazas de Trump

En otro orden de cosas, el consejero de Industria, Jorge Paradela, ha mostrado su preocupación ante el choque de España y EE.UU. por la situación en Oriente Medio: "Andalucía es la segunda comunidad autónoma en exportaciones a Estados Unidos, el grado de exposición es muy alto".

En este sentido, ha pedido más consenso, diálogo y la presentación de un marco conjunto de actuación y respuesta a Donald Trump por parte del ejecutivo central. "La sensación que tenemos es que estas decisiones se están tomando de forma táctica con el primer partido de la oposición y el resto de administraciones", ha destacado Paradela.