Mercadona combate el desperdicio donando 5.000 toneladas de alimentos en Andalucía

Mercadona cuenta con diversas estrategias de prevención del desperdicio alimentario, entre las que destaca la donación diaria de alimentos aptos para el consumo. A través de esta medida, se han aprovechado 20.000 toneladas de alimentos y productos en 2025, en sus más de 1.670 tiendas y bloques logísticos de España y Portugal, “el equivalente a más de 333.000 carros de la compra”, según destaca Laura Cruz, coordinadora de Prevención y Gestión Alimentaria de Mercadona.

Esas 20.000 toneladas han sido donadas a más de 850 entidades sociales con las que colabora diariamente. Además, durante este año ha entregado a 130 entidades sociales un total de 550 neveras y congeladores, que, tras dejar de tener cabida en la operativa de la compañía, han sido destinados a organizaciones sociales para facilitar su labor.

En el caso concreto de Andalucía, donde Mercadona colabora con 220 entidades sociales, la empresa ha donado 4.962 toneladas de alimentos, lo que equivale a más de 82.700 carros de la compra.

Un Plan de Acción Social con impacto real

De esta forma, se prolonga la vida útil de los equipos y se optimiza el uso de los recursos, al tiempo que se refuerza la capacidad de almacenaje y conservación de alimentos de estas entidades.

«En Mercadona contamos con un Plan de Acción Social para la colaboración con entidades sociales de España y Portugal, en el marco de las estrategias de prevención del desperdicio alimentario que implantamos desde hace años. La donación de alimentos ocupa un lugar especialmente relevante por su impacto social. Es un claro ejemplo de cómo una gestión eficiente y responsable genera impacto positivo en la empresa, la sociedad y el medio ambiente», destaca Laura Cruz.

Con esta iniciativa, la compañía refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el desperdicio alimentario, apostando por un modelo que prioriza la prevención, la colaboración social y el aprovechamiento responsable de los recursos.