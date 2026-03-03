Andalucía cierra una campaña histórica de vacunación contra la gripe: casi dos millones de personas están inmunizadas

La campaña de vacunación antigripal 2025-2026 ha concluido. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, que ha argumentado que el fin de la campaña coincide con una situación epidemiológica que muestra "una baja circulación del virus de la gripe en nuestro entorno”. En este sentido, Sanz ha destacado que este año se ha alcanzado "una cobertura récord", con 1.938.664 personas vacunadas.

Estas cifras superan la cobertura vacunal alcanzada en la campaña de 2022, la mayor hasta ahora, subrayando que “estos datos reflejan una elevada aceptación de la vacunación”. Así, se ha mostrado confiado en que “se comprobará su impacto en la reducción de la enfermedad una vez que se cierre la campaña estacional”.

El titular de Sanidad ha puntualizado que la vacunación frente a la Covid-19 se mantiene activa por el momento, a la espera de nuevas indicaciones en el marco de la Estrategia de Vacunación coordinada por el Ministerio de Sanidad, “ante la previsión de que durante la primavera y el verano pueda registrarse un aumento de casos”. Hasta el momento se han vacunado 778.236 personas. En este sentido, cabe recordar que la vacunación cayó un 25% en personas mayores de 60 años.

Una sanitaria vacuna a un bebé contra la gripe. / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Asimismo, la campaña frente al Virus Respiratorio Sincitial finalizará con los lactantes que nazcan hasta el 31 de marzo, “si bien los nacidos en esos últimos días de marzo tendrán hasta el 9 de abril para poder recibir la inmunización”, ha añadido el consejero.

El 64% de los menores de 5 años se ha vacunado

En el ámbito infantil, la vacunación sistemática en menores de 6 a 59 meses ha alcanzado una cobertura del 64%, “seis puntos por encima de la campaña anterior”, con 175.625 menores vacunados. Esta cifra recuerda el "esfuerzo coordinado por la Dirección General de Salud Pública y el Servicio Andaluz de Salud para vacunar a estos niños en los centros educativos". Precisamente, en el grupo de 3 y 4 años la cobertura ha llegado al 70%, con 90.087 niños, que es el grupo que se vacuna en los colegios.

Entre las personas adultas mayores, la cobertura global en el grupo de 60 o más años ha alcanzado el 54,4%, con 1.206.795 personas vacunadas. En mayores de 65 años la cobertura ha sido del 61,9%, mientras que en mayores de 80 años ha alcanzado el 73,1%. En el caso de personas institucionalizadas, la vacunación frente a la gripe ha llegado al 90,2%, reflejando un alto nivel de protección en uno de los colectivos más vulnerables.

El 80% de las embarazadas se inmuniza

En embarazadas, la cobertura antigripal se ha situado por encima del 80% en cada una de las últimas campañas, consolidando una tendencia positiva en este grupo prioritario. En cuanto a los profesionales sanitarios, la campaña 2025-2026 ha permitido elevar la cobertura hasta el 46%, mejorando los resultados de años anteriores.

“Con el cierre de la campaña antigripal, Andalucía culmina una temporada marcada por altas coberturas y una amplia participación de la población diana, consolidando la vacunación como una herramienta esencial para la prevención de complicaciones graves asociadas a los virus respiratorios”, ha concluido el consejero, que ha señalado que “el objetivo para la próxima campaña es superar los dos millones de vacunas administradas”.

Finalmente, el titular de Sanidad ha agradecido una vez más a los profesionales sanitarios, especialmente de enfermería, su implicación en esta campaña: “Su trabajo es la mejor garantía para que estas campañas sean un éxito”. Así ha recordado, además de la vacunación en los centros escolares, los miércoles sin cita y la exitosa jornada de vacunación sin cita en los centros comerciales, mercados, casas de hermandades y otros puntos de alta afluencia de público.