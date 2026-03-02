Dengue, chikungunya y zika: así son las tres nuevas enfermedades que Andalucía ya vigila en 2026

Andalucía refuerza este 2026 su vigilancia frente a mosquitos, incorporando tres nuevas enfermedades tropicales, dengue, chikungunya y zika, al seguimiento que ya realiza la Consejería de Salud del virus del Nilo Occidental mediante su Plan Estratégico de Vigilancia y Control Integral de Vectores.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha destacado, al presentar las novedades en Huelva, que la vigilancia es clave para anticiparse a cualquier brote: “Debemos estar en alerta para evitar su propagación”. Eso sí, el principal foco está en el virus del Nilo Occidental. 117 munipicos andaluces inician la temporada de alta circulación en aviso alto. Entre ellos, dos de Córdoba: Iznájar y Guadalcázar.

Más de 30 casos de nuevas enfermedades

La preocupación por estas nuevas enfermedades en la región proviene de los casos ya detectados el año pasado. Andalucía registró en 2025 hasta 17 casos de dengue, 14 casos de chikungunya y siete sospechas sin confirmar de zika. Todos fueron casos importados, de personas que habían viajado a países del centro y el sur de América, como ha explicado Sanz. Pero, aunque no sean autóctonos, “estos casos introducen el virus en nuestra tierra”.

Según el consejero, Andalucía tiene todos los elementos para que aparezca un caso autóctono: la presencia del mosquito tigre, condiciones ambientales favorables y casos importados que podrían actuar como foco de transmisión si no se controla.

Un ejemplar de mosquito tigre, transmisor de enfermedades graves / Pixnio

El dengue y su rápida extensión

El dengue es la enfermedad viral transmitida por mosquitos que se ha extendido más rápidamente en el mundo. En Andalucía, donde el año pasado se detectaron 17 casos, el riesgo existe principalmente por la presencia del mosquito tigre, aunque el principal vector a nivel global es Aedes aegypti.

Los síntomas suelen aparecer de forma repentina e incluyen fiebre alta, dolores de cabeza, dolor muscular y articular, así como náuseas, vómitos y pérdida de apetito. En algunos casos también aparece erupción en la piel. La mayoría de las personas (entre el 40 y el 80%) pueden no presentar síntomas, y solo un pequeño porcentaje (5%) desarrolla formas graves, que pueden implicar shock hipovolémico o dificultad respiratoria. Por lo general, los síntomas se resuelven en unos diez días, aunque la fatiga puede durar más tiempo.

Según la Evaluación del Riesgo de Introducción y Circulación del Virus de Dengue en España del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), existe riesgo de transmisión autóctona en zonas con mosquito tigre, como el litoral mediterráneo.

La fiebre de chikungunya

La fiebre de chikungunya, que afectó a 14 personas el año pasado en la región, es una enfermedad viral transmitida por mosquitos del género Aedes, principalmente Aedes aegypti y el mosquito tigre. Tras la picadura del mosquito, los síntomas suelen aparecer entre tres y siete días, aunque el período de incubación puede ir de uno a doce días.

Las infecciones por este virus suelen ser sintomáticas, aunque no es común en niños. Los principales síntomas son fiebre alta y dolor intenso en las articulaciones, que en algunos casos puede durar semanas o incluso meses. También puede aparecer erupción en la piel, dolores musculares y cansancio (60% de los casos). La enfermedad también puede causar complicaciones en el corazón, el hígado o el sistema nervioso, aunque la mortalidad es baja (0,1%).

No existe un tratamiento específico ni vacuna, por lo que la prevención se basa en evitar las picaduras de mosquitos. Según el CCAES, en España es posible que se produzca algún caso autóctono donde esté presente el mosquito tigre, especialmente durante los meses de mayor actividad del insecto, aunque la probabilidad de brote generalizado es baja-moderada.

Labores de fumigación en un pueblo de Sevilla, el año pasado, por el virus del Nilo. / EUROPA PRESS

La sospecha del Zika

Al igual que las enfermedades anterior, el virus Zika -que levantó las sospechas en 2025 en la región- se transmite por la picadura de los mosquitos Aedes, aunque también puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo o por vía sexual. Su período de incubación es de tres a doce días y la mayoría de las infecciones son asintomáticas.

Cuando aparecen síntomas, suelen ser leves e incluyen fiebre moderada, erupción en la piel, dolor en articulaciones, malestar general y conjuntivitis. La enfermedad normalmente se resuelve sin complicaciones, y en tres de cada cuatro casos no se producen síntomas, pero puede provocar problemas graves durante el embarazo, como microcefalia,alteraciones en el desarrollo del feto, partos prematuros o abortos espontáneos. También se asocia con complicaciones neurológicas en adultos, como el síndrome de Guillain-Barré.

En España, la probabilidad de transmisión por mosquitos es muy baja, pero se recomienda mantener la vigilancia del mosquito tigre y de casos importados. Una vez pasada la infección, se genera inmunidad protectora a largo plazo.