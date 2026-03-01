La Universidad de Granada exprime el dato para apuntalar la toma de decisiones.

La Universidad de Granada (UGR) ha apostado por revalorizar sus datos para convertirlos en argumentos, una combinación de cruces estadísticos, informáticos y tecnológicos que gestiona una unidad específica y que permite anticiparse y tomar decisiones basadas en información, y no en intuiciones.

En esa apuesta por la gobernabilidad del dato, la UGR cuenta desde 2023 con la Oficina del Dato, una unidad independiente que maneja alrededor de 1.200 millones de ítems con los que argumentar la toma de decisiones.

El estudio y uso de esos datos, que van desde el número de egresados de un año concreto al porcentaje de docentes menores de 45 años mujeres del Campus de Melilla, ya se hacía antes desde la Unidad de Calidad, pero ahora se ha dotado de autonomía a esta oficina adscrita al vicerrectorado para los Campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación.

El principal activo de cualquier institución

"El principal activo de cualquier institución o empresa son los datos que maneja, es el auténtico capital hoy en día; por ahí van todos los mercados", ha explicado a Efe el director de la Oficina del Dato, David Guerrero.

El actual rector, Pedro Mercado, incluyó en su plan de trabajo la apuesta por un sistema que garantizase tener información de calidad con la que anticiparse en la toma de decisiones y, después de realizar una auditoría externa, apostó por esta unidad que crece de manera exponencial.

El uso de estos datos no es nuevo, solo ha cambiado el enfoque para darle la autonomía que no tienen otras universidades andaluzas y combinarla con la planificación estratégica.

Una unidad joven en una Universidad centenaria

Se trata de una unidad muy joven para una Universidad centenaria, por lo que el trabajo de la Oficina permite a la UGR conocer si hay estadísticas obsoletas, datos repetidos y tener información objetiva, contrastable y veraz de lo que está pasando para ayudar en la planificación.

Por ejemplo, este servicio permite adelantarse a demandas y, combinando datos sobre interés en sectores y porcentajes de ocupación, decidir qué formación de posgrado ofertar en el futuro.

"Estamos acumulando conocimiento, estudiando la estructura. Si no hay un dato de calidad, podemos hacer gráficos fantásticos, pero no responderán a la realidad", ha incidido Guerrero.

Además de avanzar en el horizonte de la gobernabilidad del dato, este servicio responde a las peticiones de información recurrente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y centros estadísticos como el INE, pero también al trabajo de investigadores, periodistas o estudiantes gracias al apoyo del Servicio de Informática de la UGR.

Los datos al servicio del usuario

"La Universidad, como servicio público que pagamos entre todos, debe responder al principio de transparencia, facilitando el proceso rendición de cuentas. Y de ahí nació la UGRenCifras, un portal web que reúne en un solo espacio los principales datos oficiales de forma clara, visual e interactiva", ha explicado Guerrero.

Esta plataforma permite consultar información actualizada sobre estudiantado, titulaciones, personal e indicadores académicos, pero funciona como una especie de buscador "mágico" para ser mucho más que un montón de tablas estadísticas.

El portal de datos se adapta al usuario como si fuera un supermercado que tiene todos los ingredientes para la receta, y solo necesita saber qué quiere cada uno cocinar para responder a sus necesidades.

Exprimir el dato con el uso de la IA

La UGR, referente en tecnologías disruptivas, incorporará además la inteligencia artificial a esta unidad, donde se ha creado un área restringida para quienes toman las decisiones en los diferentes centros y servicios y que permite desagregar información que no se puede ofrecer en la parte pública del portal.

Crece así una web que ha superado las 15.000 visitas y mantiene un crecimiento exponencial cimentado en ofrecer datos de calidad, "sólidos y útiles".