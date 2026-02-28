El presidente del Parlamento andaluz defiende una convivencia respetuosa y la igualdad territorial en el Día de Andalucía

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha apelado este sábado a la igualdad territorial y ha considerado "urgente" mejorar la financiación de Andalucía "con un modelo equitativo" para todas las comunidades, dejando de lado los agravios y alejado "de principios de ordinalidad y de propuestas no consensuadas".

En una sesión institucional en la Cámara andaluza con motivo del Día de Andalucía, Aguirre ha apostado por aplicar principios que "dejen a un lado los agravios de unos territorios contra otros", una petición que, según ha recordado, no es nueva porque ya se pronunció en este sentido el Parlamento autonómico en 2018.

Jesús Aguirre ha apostado por una "convivencia respetuosa con el resto de pueblos" y por una igualdad territorial que "otorgue a cada comunidad lo que le pertenece" para vivir en un país "justo".

El Parlamento andaluz se viste de gala

En un acto al que han asistido representantes del Gobierno central, encabezados por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, además de representantes de la vida social y económica, el Parlamento se ha vestido de gala para celebrar el Día de Andalucía.

Tras la izada de bandera por parte de dos hijos de empleados del Parlamento andaluz, los diputados e invitados se han trasladado al salón de plenos donde el presidente de la Cámara ha comenzado su discurso recordando a las víctimas del accidente de Adamuz y a los vecinos de esta localidad, ejemplo de "solidaridad y ayuda desinteresada".

También ha destacado la solidaridad de pueblos como el de Ronda o Zahara de la Sierra durante las borrascas que han afectado a Andalucía y ha citado a Carlos Cano, a María Victoria Atencia y a la "identidad muy marcada y enriquecida" con la presencia del pueblo gitano en Andalucía, identidad que ha pedido "valorar, proteger y defender siempre".

Discurso previo a las elecciones

En un discurso casi de final de legislatura -el Parlamento se disolverá en pocos meses-, Aguirre ha destacado el trabajo realizado por los 109 diputados buscando "lo mejor" para los ciudadanos, y ha citado a Víctor Hugo para rechazar estos tiempos de "polarización extrema y continua convulsión social y política".

Ha defendido que la independencia entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial "debe ser real" porque "evitando la concentración excesiva de autoridad en cualesquiera de ellos se logrará prevenir el abuso de poder".

Ha pedido respetar las instituciones y sus decisiones para mantener una "democracia firme", y ha destacado que en esta legislatura se despide con un total de 31 leyes aprobadas, y ha destacado especialmente la aprobación de las cuatro leyes de Presupuestos "en tiempo y forma".