Montero minimiza las encuestas que anuncian la debacle del PSOE: Andalucía "se levantará" contra Moreno "para defender los servicios públicos"

El voto progresista "se levantará" en las urnas contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para defender los servicios públicos. Esa es la respuesta que ha dado la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, al ser preguntada por los sondeos de intención de voto que auguran una amplia victoria del PP y una debacle de los socialistas de cara a las próximas elecciones autonómicas. Prensa Ibérica, grupo editor de Diario CÓRDOBA, ha publicado este 28F una encuesta elaborada por Gesop que deja a Moreno sin mayoría absoluta, con un PSOE que podría caer hasta los 23 escaños (tiene 30) y que dispara la intención de voto de Vox.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento antes del Pleno institucional por el 28F, con un PSOE a la baja que registraría su peor resultado histórico y un Vox al alza muy cerca del segundo puesto que mantienen los socialistas. "La derecha siempre quiere marcar un escenario electoral que se rige por el mismo principio, cuando estamos en el gobierno somos un gobierno ilegítimo y hemos llegado de forma espúrea a ocupar las instituciones y cuando estamos en la oposición siempre parece que nunca vamos a gobernar", ha asegurado la secretaria general de los socialistas, que se ha mostrado convencida del "sentir de la calle y de que Andalucía se levantará para la defensa de sus servicios públicos como hizo aquel 28 de febrero y aquel 4 de diciembre en pelea por su dignidad y los contratos sociales que nos unen en la sanidad pública y en la educación ha marcado nuestra capacidad de crecimiento y de convergencia".

"Lo que es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, la vivienda, la sanidad, la educación y la dependencia son servicios que los ciudadanos ven claramente deteriorados" María Jesús Montero — Vicepresidenta primera de la Junta y candidata del PSOE

Montero ha defendido que, desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, "el Gobierno ha trabajado para que Andalucía tenga menor desempleo y lo tiene, mayor capacidad de que los jóvenes encuentren unas oportunidades laborales y las tienen, pero lo que es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, la vivienda, la sanidad, la educación y la dependencia son servicios que los ciudadanos ven claramente deteriorados".

"Así que salimos con toda la ilusión como siempre a ganar y a mover a la gente progresista, convencida de que no se van a convertir los progresistas en meros espectadores sino que van a optar por un proyecto que realmente defiende lo que es de todos y en el que todo el mundo se sienta protagonista de este proyecto de futuro", ha añadido Montero, que ha reiterado su convencimiento de que "así se reflejará en los sondeos de opinión conforme se vaya acercando la fecha electoral".

Acto seguido, ha advertido de que el presidente de la Junta ha anunciado "de forma casi amenazante" en una entrevista en los diarios del grupo Vocento una "una reforma del sistema sanitario del Servicio Andaluz de Salud diciendo que todo el mundo sepa que lo va a remodelar y que el que lo vote que sepa que lo va a remodelar". "Remodelar significa privatizar, derivar a pacientes a las clínicas privadas, en definitiva desmantelar un sistema sanitario que tiene que ser universal y al alcance de todo. Por tanto, Moreno Bonilla lo ha dicho bien, lo que se juega Andalucía en las próximas elecciones es la salud de los ciudadanos. Si queremos un sistema sanitario que nos atienda a todos o si queremos un sistema de salud que lo que haga es discriminar a la gente en función de la renta", ha concluido.

Maíllo cree que Moreno perderá por la situación de la sanidad

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato a las elecciones de Andalucía, Antonio Maíllo, aseguró que Juanma Moreno (PP-A) perderá los comicios regionales por «el colapso de la sanidad pública».

En una entrevista para RTVE con motivo del Día de Andalucía, recogida por Servimedia, Maíllo afirmó que en Andalucía «no está el pescado vendido» y que existe un «momento de corrosión» en la gestión de Moreno que se ha traducido «sobre todo en el colapso de la sanidad pública» que «le va a hacer perder las elecciones».

El coordinador expresó que conoce su tierra y que «hay posibilidad de una mayoría social que se puede construir y organizar» en «un escenario además de mucha esperanza». «Se ha cambiado la melancolía de la izquierda por una construcción de ánimo y de proposición y nosotros somos un proyecto con voluntad de Gobierno», expresó.

Insistió en que si «salen los números» quiere «gobernar para transformar» Andalucía. Finalmente, preguntado por si aspira a coordinar la confluencia de izquierdas estatal, replicó que, tal y como la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, «ha dado un paso a un lado», él ha decidido «estar en Andalucía», donde siente que es «más útil».