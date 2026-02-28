28 de febrero
Juanma Moreno rompe a llorar al evocar el accidente de Adamuz en la gala del Día de Andalucía
El presidente andaluz no pudo evitar las lágrimas al recordar el impacto de la tragedia ferroviaria y la coordinación que se estableció
EFE
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha roto a llorar este sábado durante su discurso en la gala de entrega de las medallas y reconocimientos del Día de Andalucía cuando ha evocado los días que vivió por la tragedia del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que costó la vida a 46 personas.
Durante su discurso en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Moreno se ha quebrado y ha tenido que parar varias veces la imposibilidad de seguir cuando intentaba hablar sobre lo que sentía de esa tragedia.
Imágenes de "confusión y espanto"
"Pienso en la primera noche, la del 18 de enero y me vienen las imágenes de confusión, de espanto ocurrida. El frío, las caras que vi al llegar, la ola de olores, la gente acudiendo a ayudar y desde del primer momento coordinamos de forma inmediata", ha dicho Moreno antes de romper a llorar.
Ha intentado minimizar el llanto diciendo que "no iba yo a ser menos", ya que la gala de premiados ha contado con muchas emociones de los premiados, y ha intentado seguir adelante, pero ha vuelvo a parar su discurso por las lágrimas, que han sido respondidas con aplausos de los asistentes.
"Es verdad que muchos se han sorprendido del comportamiento de los andaluces y me ha sorprendido que se sorprendan porque hemos hecho lo normal en esta tierra", ha señalado Moreno, antes de volver a emocionarse, algo que solo ha superado cuando ha empezado a hablar de otros asuntos.
