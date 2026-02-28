Juanma Moreno pide "huir de los que buscan pelea" en un discurso roto por la emoción de Adamuz

Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, ha sido incapaz de contener las lágrimas en la celebración del Día de Andalucía en el Teatro de la Maestranza. Pese a la cercanía de las elecciones autonómicas, que se celebrarán en el mes de junio, el 28F ha estado marcado este año por la tragedia del accidente en Adamuz o el temporal que paralizó la vida en municipios como Grazalema.

Una y otra vez, el presidente ha tratado de contenerse al recordar el accidente ferroviario de Adamuz y a los familiares de las víctimas. "Desde el primer momento coordinamos todos los servicios", ha recordado el presidente sin ser capaz de hablar y entre aplausos. El presidente ha asegurado que los andaluces hicieron "lo normal". "Conocer las historias de todos ha sido muy duro", ha confesado entre sollozos, para pedir que se conozca la verdad, ante un público en pie.

Tampoco ha podido olvidarse el presidente de los afectados por el temporal. "Fui testigo de como solo bastó una llamada entre Carlos y Maripaz [alcaldes de Grazalema y Ronda] para que se pusieran de acuerdo y dieran soluciones a un pueblo evacuado", ha subrayado el dirigente popular, que ha aplaudido la actitud de los vecinos de ambas localidades. Moreno ha puesto como ejemplo a voluntarios, familias o hermandades para destacar que "Andalucía siempre lo da todo".

La entrega de los títulos de Hijos Predilectos y Medallas de Andalucía 2026 /

El presidente pide evitar "la polarización y el berrinche diario"

"Desde este rincón del mundo, nosotros ofrecemos estabilidad, seguridad y concordia", ha explicado el presidente. En una clave más política, el dirigente ha indicado que Andalucía es tierra de "confianza, la moderación, el diálogo", que, en su opinión "son síntomas de buena salud". Sin embargo, ha lamentado que "nadie valora la salud hasta que la pierde", en un claro guiño a la mayoría absoluta de su formación, que según la encuesta de Gesop publicada por Prensa Ibérica para las cabeceras del grupo en Andalucía, el PP podría perder: "Vamos a darnos cuenta ahora de lo que tenemos, sin tener que perderlo".

Moreno no se ha olvidado de Vox ni del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A tres meses de las elecciones autonómicas, el presidente ha pedido "huir de esos que están todo el día enfadados, como buscando pelea". Aunque sin mencionar la vía andaluza esta vez, el presidente ha insistido en la importancia de "proteger a Andalucía de la polarización y del berrinche diario" y evitar que "se vuelva oscura, amarga, inhóspita".

Manuel Murillo

Aunque Moreno ha avanzado en el comienzo de su discurso que el 28F es "un día para recordar, pero también para reivindicar", no se ha centrado en las reclamaciones de la comunidad a Madrid. A diferencia de su discurso en 2025, en el que la financiación ocupó los titulares, el presidente de la Junta ha remarcado que "se puede contribuir a una España mejor desde el Sur, desde la moderación, la concordia y la valentía".

Moreno saca pecho de los logros de Andalucía

Como se ha convertido ya en un habitual, el presidente ha hecho un repaso de los logros económicos de la comunidad autónoma. "¿Quién nos iba a decir que la Andalucía del paro iba a liderar la creación de empleo en España?", se ha preguntado. Los autónomos, los inscritos en la seguridad social o las cifras de exportaciones son la carta de presentación del dirigente popular ante un Maestranza abarrotado.

Moreno ha querido dirigirse a los jóvenes, donde su formación no atesora tantos apoyos como otras. Así, ha lamentado que estén "desencantados, frustrados, incluso enfadados" y que cada día se enfrenten a problemas como la vivienda o el paro. "Os aseguro que nos desvivimos por encontrar respuestas a vuestro futuro, que también es el nuestro", ha confesado el presidente, que se ha comprometido a darles "seguridad y certezas".

El presidente de la Junta de Andalucía ha aprovechado también para hacer un repaso por los andaluces galardonados. "La excelencia abunda en Andalucía", ha defendido el presidente autonómico, para asegurar que "el brillo de Andalucía llega a todo el mundo". El dirigente popular ha destacado que estas personas son "el retrato más fiel de la mejor Andalucía". "Me siento tan orgulloso de ser andaluz", ha admitido.

Al acto de entrega de las Medallas no ha acudido la vicepresidenta, ministra de Hacienda y candidata socialista María Jesús Montero, que sí ha estado presente, junto al ministro de Agricultura, Luis Planas, en el acto institucional del Parlamento de Andalucía.