Andalucía logra siete medallas en el campeonato nacional de FP SpainSkills 2026.

Los estudiantes de Formación Profesional de Andalucía han logrado un total de siete medallas en el campeonato nacional de FP SpainSkills 2026. En esta edición, que se celebró del 24 al 26 de febrero, los participantes andaluces se alzaron con una medalla de oro, cuatro platas y dos bronces.

Medalla de oro para José Luis Marí

La medalla de oro fue obtenida por José Luis Marí, del Centro Integrado Hurtado de Mendoza en Granada, quien triunfó en la modalidad de Recepción hotelera. Este galardón le permitirá formar parte de la selección española que competirá en el mundial WordSkills en Shanghái (China) en septiembre de 2026 y en el campeonato europeo EuroSkills en Düsseldorf (Alemania) en 2027.

Medallas de plata y bronce

Las medallas de plata fueron para:

Arturo Villén , también del Centro Integrado Hurtado de Mendoza en Granada, en la modalidad de Cocina .

, también del en Granada, en la modalidad de . José Arroyo , del IES Zoco de Córdoba , en la especialidad de CNC Fresado .

, del , en la especialidad de . El equipo formado por Daniel Márquez e Iván López , del IES Galileo Galilei de Córdoba , en Jardinería Paisajística .

, del , en . Paula Sagrado, del IES La Rosaleda de Málaga, quien hizo historia al convertirse en la primera andaluza en lograr una medalla en la modalidad de Servicio de Restaurante y Bar.

Las medallas de bronce fueron para:

Curro Martínez , del IES Cástulo de Linares (Jaén) , en Escaparatismo .

, del , en . Sergio Hazledén, del IES Politécnico Hermenegildo Lanz de Granada, en Escaparatismo.

Más de 500 estudiantes en competición

En total, más de 500 estudiantes de toda España participaron en las olimpiadas de FP, que incluyeron 31 modalidades oficiales de competición y otras tres de demostración. Andalucía participó con 29 competidores en modalidades como Mecatrónica, Diseño Mecánico CAD, CNC Fresado, Soldadura, Cocina, Escaparatismo, Jardinería Paisajística y Recepción hotelera, entre otras.

Estímulo para el futuro profesional

Las olimpiadas de FP son un medio para estimular a los estudiantes, profesorado y empresas, además de servir como plataforma de intercambio y un foro para debatir sobre la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los distintos sectores productivos.