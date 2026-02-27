Isabel Moreno, la asturiana que ha hecho su hogar en Doñana, "uno de los laboratorios más grandes del mundo"

Isabel Moreno es asturiana y uno de los rostros más jóvenes de la Estación Biológica de Doñana en Huelva. Esta chica de solo 25 años da sus primeros pasos en el mundo laboral como técnica del ICTS-Doñana (Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares), "uno de los laboratorios científicos más grandes del mundo, cuenta al otro lado del teléfono mientras recorre las marismas del espacio natural. Profesionales de toda España, como ella, han aterrizado a lo largo del tiempo en Doñana, lugar de estudio y tierra de acogida. Hoy Isabel tiene este rincón, icono del paisaje andaluz, como su hogar.

Hizo una Formación Profesional de Gestión Forestal en Asturias y, al terminar, salió una convocatoria de contratos de prácticas de CSIC. Había muchas opciones en Andalucía y uno de ellos era en la Estación Biológica. El paisaje de las marismas y las funciones del trabajo que tenía que desarrollar hicieron que se decantara por mudarse a Huelva. Hoy está completamente integrada en el equipo.

Aunque comenzó con unas prácticas, en octubre la contrataron: "Estoy encantada". Su objetivo, por ahora, es seguir formándose y creciendo en el entorno del Parque. Isabel desconoce cuánto durará su contrato, pero puntualiza que su idea es seguir aprendiendo tanto en la Estación Biológica como en otros sitios. De hecho, admite que, como muchos otros jóvenes de su edad, le gustaría trabajar en extranjero en el futuro.

La azaña de encontrar piso

Encontrar piso ha sido uno toda una azaña para esta asturiana. Gracias a la ayuda de unas compañeras, vive sola de alquiler en Matalascañas. No fue fácil conseguir algo que se adaptase a sus necesidades. "Tengo que hacer mis cálculos de en qué gasto las cosas y priorizar el alquiler, los pagos de luz...", detalla para puntualizar que "la situación general está bastante mal y cuesta llegar a fin de mes".

La joven denuncia lo bajos que son los salarios para la gente de su edad y lamenta que "no son acordes a los gastos". Ante esta situación, Isabel detalla que ha tenido que reducir sus actividades sociales para "poder ahorrar un poco e ir haciendo un colchón" para el futuro. Aunque asegura que su familia podría ayudarle económicamente en distintas cosas, sostiene que intenta hacerlo todo de forma "independiente".

Aunque asegura que le "encanta" su trabajo, confiesa que la vida en el municipio onubense no es la más activa para la gente de su edad y que la oferta cultural "es muy pequeña". "Es bastante complicado socializar porque la gente es de fuera y no se quedan aqui todo el año", confiesa la joven que insiste en que "a partir de junio empieza a venir gente, pero no hay vida social que se pueda mantener durante el invierno".

Isabel pide que los ogbernantes escuchen a los jóvenes

La oferta cultural no es el único reto que tiene Isabel en Matalascañas, donde lamenta que "el servicio de transporte está bastante dejado". Cuenta que tiene la capacidad de moverse en su coche, que lo utiliza cada día para sus desplazamientos, pero asegura que "los autobuses son muy escasos". De hecho, explica que "si un martes quieres irte al pueblo de al lado y no tienes coche, no puedes, porque no hay opciones".

Aunque a Isabel le encanta Asturias y el Norte, en Huelva destaca que está "muy a gusto" y que todos los compañeros le han acogido. Es esta última, una de las cosas que más le gustan de Andalucía, lo "amable y agradable" que es la gente. "No sé si es por el clima", bromea. A esto se suman los paisajes, que, acostumbrada las montañas, le dejan sin respiración, como las playas kilométricas o las marismas que recorre cada día.

Noticias relacionadas

Cuando se le pregunta por qué pediría a quienes gobiernan en Andalucía, Isabel se para y piensa: "Que mirasen más por los intereses de los ciudadanos y de lo que de verdad se pide, tanto social como económicamente". La asturiana plantea que se escuche a los chicos nacidos en el siglo XXI y se tengan en cuenta sus visiones. "No tenemos mucho recorrido, pero vemos lo que ha pasado en generaciones anteriores. Que nos escuchen".