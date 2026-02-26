Alba Guerrero: "Mientras tenga oportunidades, me quedaré en Andalucía"

Alba Guerrero es una jiennense de 24 años, ingeniera química industrial y actualmente trabaja como ingeniera de procesos en la empresa Meltio, en un proyecto en colaboración con la Universidad de Jaén. Tras finalizar el grado, completó un máster en Ingeniería de los Materiales y Construcción Sostenible, orientando su perfil hacia la investigación y el desarrollo tecnológico.

Aunque su puesto de trabajo se encuentra en Linares, Alba es natural de Guadalén, un pequeño pueblo de la provincia de Jaén donde nació, creció y ha desarrollado prácticamente toda su vida. Allí cursó sus estudios y allí continúa residiendo hoy. Vivir en su pueblo le permite mantener un vínculo muy estrecho con su familia y con sus raíces. Actualmente vive con sus padres, tiene pareja desde hace tres años y medio y conserva una relación muy cercana con sus abuelos y el resto de su entorno familiar. "Siempre he vivido aquí y, aunque trabaje fuera, sigo en el pueblo. Eso hace que pueda estar cerca de los míos", explica.

Alba Guerrero, ingeniera jiennense. / CÓRDOBA

Inquietud

Alba reconoce que, al vivir con sus padres, su situación económica es cómoda y puede ahorrar parte de su salario. Sin embargo, sí se plantea independizarse más adelante. Su idea es adquirir una vivienda cuando tenga más experiencia profesional y, sobre todo, cuando tenga claro el lugar definitivo donde establecerse porque una de sus principales inquietudes de futuro está relacionada con la conciliación profesional con su pareja, también ingeniero, aunque de otra rama. Ambos dependen de oportunidades laborales que podrían no coincidir geográficamente. "Lo complicado es que los dos podamos encontrar trabajo en el mismo sitio o al menos cerca", explica. Esa incertidumbre es, por ahora, su mayor inquietud.

Prioridad

A nivel profesional, su prioridad es seguir creciendo y desarrollándose en su ámbito. Su objetivo es "aportar algo a la sociedad" a través de su trabajo. En Meltio, la empresa en la que trabaja, se dedican a la impresión 3D de metal por filamento. Su labor consiste en caracterizar los materiales utilizados para imprimir y optimizar los procesos para fabricar piezas con las mejores propiedades posibles. Además, destaca que el componente de investigación del proyecto es uno de los aspectos que más le motivan.

Andalucía

Alba se muestra muy vinculada a Andalucía y le gustaría continuar su vida profesional en la comunidad. "Me encanta Andalucía, la cultura y la forma de vivir; somos muy cercanos y me siento muy cómoda aquí", afirma antes de mencionar también la gastronomía, el clima y un coste de la vivienda más accesible que en otras regiones, uno de los puntos quizás más relevantes para seguir viviendo en esta tierra.

Desde su perspectiva como ingeniera, considera que el sector ofrece actualmente oportunidades interesantes y percibe una evolución positiva en los últimos años, pero reconoce la falta de oportunidades en algunos sectores, lo que sigue obligando a muchos jóvenes a emigrar a otras comunidades autónomas o incluso otros países. Ella, aunque no descarta marcharse si fuese necesario, asegura que mientras tenga oportunidades laborales seguiría viviendo en Andalucía: "Teniendo la oportunidad no me planteo irme fuera", afirma.

Equilibrio personal

Más allá del trabajo, Alba procura mantener un equilibrio personal. Practica deporte con frecuencia para desconectar y despejar la mente tras la jornada laboral. Además, es música y toca la trompa en una banda, una actividad que le permite relacionarse con personas de otros ámbitos y salir del entorno técnico en el que se mueve habitualmente.

En cuanto a las políticas públicas, esta joven considera fundamental que se apueste decididamente por la educación, la innovación y la investigación andaluzas. Reclama más apoyo a proyectos de desarrollo tecnológico y más oportunidades para que la juventud cualificada pueda quedarse en Andalucía sin verse obligada a emigrar.