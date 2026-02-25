Radiografía de la población andaluza: 8,7 millones de personas, una edad media de 43 años y un 10% de extranjeros

En las últimas cuatro décadas la población andaluza ha crecido en más de un 30% hasta alcanzar los 8.733.535 habitantes con los que ha arrancado el año 2026. Los datos que reflejan el Instituto de Estadística y Cartografía en su último informe constatan que los habitantes de la comunidad autónoma tienen una edad media cada vez más avanzada que supera los 43 años, los mayores de 65 años representan ya el 20%, la natalidad sigue en caída libre y uno de cada diez procede de otros países, especialmente de Marruecos.

La población en Andalucía ha crecido en un 0,7% en el último año hasta superar los 8,7 millones de personas, un aumento que ha sido más acusado en Almería y menos en la provincia de Jaén, que sigue prácticamente igual. La edad media de estos habitantes sigue subiendo de forma acentuada. Ya se sitúa en los 43,5 años, lo que supone un crecimiento del 0,6% respecto al pasado año un dato que refleja el progresivo envejecimiento de la población. Este indicador es especialmente significativo en Jaén, con una población que supera los 45 años de media mientras que la más joven es Almería con 41 años. Hace diez años, en 2015, la cifra se situaba en los 40,7 años.

Este envejecimiento de la población se refleja en la evolución de los distintos tramos de edad. Los mayores de 65 años han aumentado un 3% hasta superar los 1,7 millones de personas, lo que representa un 20% del total. En el otro extremo los menos de 16 años siguen estancados por debajo de los 1,3 millones de personas. De ahí que el denominado índice de envejecimiento de la población (personas de más 65 años entre las menores de 15 años) se haya disparado hasta situarse en 139 puntos. Hace cuatro décadas estaba en 34.

Los nacimientos se encuentran en su nivel histórico más bajo. En torno a los 60.000 al año tras una nueva caída del 2% que es especialmente llamativa en la provincia de Cádiz con un descenso del 4,9% en un sólo año. El número de hijos por mujer se sitúa en 1,18, una nueva caída del 1,6% que sitúa este indicador en su nivel histórico más bajo. En los años 80 se situaba por encima de los 2,7.

La población extranjera es la que más crece

El mayor crecimiento se produce entre la población extranjera que aumenta un 5,2% hasta llegar a las 948.115 personas. Una tercera parte (casi 350.000) residen en la provincia de Málaga aunque en los últimos años ha experimentado un sensible aumento en Jaén (un 14,5% en el último año) o Sevilla (con un 12,85). Esto supone que en estos momentos el 10,9% de los habitantes en Andalucía han nacido en el extranjero.

La población con más presencia en la comunidad autónoma, de forma destacada, es la marroquí. El 20% de los extranjeros que residen en Andalucía proceden del país vecino. Le sigue con un 9,7% Reino Unido y posteriormente Rumanía con un 8%. Dentro de Latinoamérica la nacionalidad más común es la colombiana con 63.000 personas.

El objetivo de la Junta de Andalucía: superar los 10 millones

La Junta se ha propuesto que en 2050 haya 10 millones de andaluces y para ello diseñó una estrategia. Fomentar el teletrabajo, subvencionar la natalidad o facilitar el acceso a la vivienda son algunas de las medidas que la consejería de Justicia desarrolla para alcanzar este objetivo.

No obstante, la caída de la natalidad año tras año complica el cumplimiento de este objetivo que depende ya en buena medida de la población extranjera y del éxito de las estrategias de recuperación de la población que se haya podido ir a otros puntos.