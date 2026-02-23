Morante de la Puebla y Ana Mena, Medallas de Andalucía 2026 a la Cultura y el Patrimonio

El matador de toros sevillano José Antonio 'Morante de la Puebla' y la cantante y actriz malagueña Ana Mena recibirán este próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, las Medallas de la comunidad en la categoría de la Cultura y el Patrimonio correspondientes a este año 2026.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en sendos apuntes en su cuenta en la red social 'X' en los que, por un lado, reivindica a Morante de la Puebla como "leyenda" y "figura que ha trascendido la Historia de la Tauromaquia e impulsor de nuestras tradiciones".

"En su capote está el temple, la pureza, la emoción y el genio de Andalucía", ha añadido el presidente de la Junta, quien respecto a Ana Mena ha señalado que con la referida medalla a la Cultura se reconoce su "talento" y "proyección".

"La cantante y actriz se ha convertido en una de las artistas más influyentes del pop, tras una exitosa carrera que comenzó cuando tan solo era una niña", ha añadido Juanma Moreno, quien la semana pasada avanzó ya que el municipio de Adamuz (Córdoba) recibirá otra de las Medallas de Andalucía de este próximo 28F; en concreto, la de la categoría de los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia por la colaboración de sus vecinos ante el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero, que se saldó con 46 víctimas mortales.

Además, este pasado domingo, el presidente avanzó por la misma red social los nombres de las dos personas que van a ser distinguidas con los títulos de Hijos Predilectos de Andalucía 2026. Se trata del cantante onubense Manuel Carrasco y de la actriz sevillana Paz Vega.

La entrega de estos reconocimientos se realizará este próximo sábado en una gala en el teatro de la Maestranza de Sevilla, como viene siendo tradicional.

Morante, Hijo Predilecto en 2013

José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, nació el 2 de octubre de 1979 en el municipio sevillano de La Puebla del Río, del que fue reconocido como Hijo Predilecto en el año 2013. Debutó con picadores el 16 de abril de 1994 en la plaza de Guillena (Sevilla), y tomó la alternativa el 29 de junio de 1997 en la plaza de Burgos. Su confirmación en Las Ventas de Madrid tuvo lugar el 14 de mayo de 1998.

En el año 2024, recibió uno de los galardones de la primera edición de los Premios Andalucía de la Tauromaquia; en concreto, el de la categoría Puerta Grande a la promoción de la fiesta, por su "compromiso inquebrantable y sin complejos con la tauromaquia y con su pueblo", La Puebla del Río, según valoró el jurado, que destacó la "labor de promoción, defensa y divulgación de la cultura taurina" que realiza Morante en dicha localidad "impulsando y organizando la celebración anual de espectáculos y festejos populares".

Morante de la Puebla se corta la coleta tras serle concedidas dos orejas en el cuarto toro en Las Ventas. / Borja Sánchez-Trillo / EFE

El pasado mes de octubre de 2025, Morante se cortó la coleta tras triunfar en la corrida del día de la Hispanidad en la plaza de toros de Las Ventas, si bien recientemente se ha anunciado su participación en cuatro tardes de la temporada 2026 de la plaza de La Maestranza de Sevilla.

Así, el torero de la Puebla hará el paseíllo el próximo Domingo de Resurrección, 5 de abril, así como en dos tardes de la Feria de Abril hispalense y el día de la festividad del Corpus Christi, en junio.

Desde la Junta han subrayado este lunes en una nota, al anunciar la concesión de la referida Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio, que Morante de la Puebla es "leyenda viva del toreo y una figura imprescindible para entender la tauromaquia contemporánea".

Según resaltan desde el Gobierno andaluz, exhibe "una personal manera de concebir la lidia que le han llevado a ser considerado el mayor exponente del toreo del siglo XXI", y "su manejo del capote y la ejecución de todos los lances han merecido su aclamación y reconocimiento unánimes por haber sabido devolver al público la emoción de lo impredecible".

Ana Mena, cantante y actriz de éxito

Por su parte, de Ana Mena, nacida en Estepona (Málaga), la Junta ha destacado que cuenta, "pese a su juventud, con una dilatada carrera como actriz, modelo y cantante". Ha participado en diversas series y películas, algunas con directores de prestigio como Pedro Almodóvar, además de alcanzar un "notable éxito" en sus interpretaciones como cantante.

Concierto de Ana Mena, en Córdoba. / Víctor Castro

Así, varios Discos de Platino y Discos de Oro en México y Argentina "avalan su trayectoria", así como la gira 'Bellodrama Tour', con la que recorrió más de 50 ciudades de España, México y Argentina, han puesto de relieve desde la Junta.

Noticias relacionadas

Ambos se suman así a la nómina de andaluces que este año serán distinguidos por sus logros en el ámbito de la comunidad autónoma. El Consejo de Gobierno aprobará estas distinciones en su reunión de esta semana.