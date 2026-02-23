VÍDEO | 'Con paso seguro': así es el spot de la Junta de Andalucía por el 28F

La Junta de Andalucía ha lanzado su campaña institucional con motivo del Día de Andalucía este sábado 28 de febrero. Con el lema ‘Con paso seguro’, el spot lanza un mensaje de confianza, según ha trasladado el Gobierno andaluz, se trata de un mensaje de confianza que refleja el espíritu de una comunidad de casi nueve millones de personas que avanza unida, orgullosa de su pasado y segura de su futuro. Esta campaña es la mejor demostración de lo que significa avanzar 'con paso seguro': ante los desafíos, los andaluces responden con innovación, planificación y la certeza de cumplir objetivos.

El objetivo de la campaña es mostrar una tierra “que sabe de dónde viene y que tiene claro a dónde va”, con “la afirmación de una identidad colectiva fuerte y orgullosa”.

Lo que dice el vídeo del 28-F

El texto que acompaña al spot dice así:

‘Somos casi nueve millones de personas

que comparten mucho más que una tierra.

Hombres y mujeres con un pasado rico

y un presente sólido,

que caminamos seguros de saber quiénes somos

y cómo queremos ganarnos el porvenir.

Nuestro legado es un motor para seguir avanzando

con paso firme hacia un futuro prometedor e ilusionante.

Andalucía, con paso seguro.

28 de febrero. Día de Andalucía'.

Actos por el 28-F

El próximo sábado 28 de febrero, se celebrarán los actos institucionales por el Día de Andalucía con pleno en el Parlamento andaluz y la entrega de las distinciones del 28-F en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

De momento, solo ha trascendido la concesión al pueblo de Adamuz de la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, Solidaridad y Concordia.

Además, la Junta de Andalucía ha concedido los títulos de Hijo e Hija Predilectos de Andalucía al cantante onubense Manuel Carrasco y a la actriz y directora sevillana Paz Vega. El resto de medallas se darán a conocer el próximo miércoles 25 de febrero.