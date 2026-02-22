La Junta da luz verde a más regresos en Grazalema: 35 vecinos vuelven a casa

Poco a poco la normalidad se va recuperando en Grazalema. Este domingo, la Junta de Andalucía ha autorizado el regreso a sus hogares de 35 personas más, dentro del proceso escalonado de vuelta tras las inundaciones provocadas por las últimas borrascas.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha detallado en un mensaje difundido en redes sociales que el comité técnico dirigido por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha trabajado durante todo el fin de semana en la evaluación y análisis de los inmuebles situados entre las calles Pie de Palo y Las Parras para autorizar el retorno seguro en 22 viviendas más, y ha agradecido a los vecinos su colaboración durante la emergencia.

Este avance permite reducir aún más el área considerada como zona de exclusión, mientras se continúan las inspecciones derivadas de los estudios geológicos. Con el regreso de estas 35 personas quedan 86 vecinos desalojados que no pueden regresar a sus viviendas hasta que los informes técnicos garanticen plenamente la seguridad.

El nuevo permiso se enmarca en la vuelta progresiva de los vecinos de Grazalema que comenzó el pasado 16 de febrero, cuando la Junta autorizó el regreso ordenado y paulatino de la mayoría de los residentes del municipio, una vez que los informes técnicos consideraron seguras más de 1.300 viviendas de las 1.619 registradas en la localidad.

Desde entonces, el retorno se ha ido ampliando por zonas, conforme avanzan las inspecciones casa por casa, especialmente en las áreas que habían sido declaradas de exclusión por el riesgo asociado al desbordamiento de un acuífero tras las precipitaciones acumuladas.

Durante la evacuación, los residentes afectados han sido acogidos en su mayoría por familiares y amigos o en alojamientos alternativos habilitados en municipios cercanos, y la Junta ha reiterado que el regreso continuará siendo escalonado y condicionado a los informes técnicos para garantizar la seguridad.

Conocimiento del terreno

Pese a la preocupación y la difícil decisión de desalojar al pueblo de manera completa, el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, explicaba a El Correo de Andalucía que "no hay mal que por bien no venga". El edil se refiere a que, tras este episodio meteorológico en el que la localidad gaditana recibió la misma agua que recoge Londres o Madrid en un año entero, "la parte más positiva es que vamos a contar con una fotografía muy certera y un estudio bastante completo sobre la morfología del sistema kárstico sobre el que se asienta Grazalema".

Esto quiere decir que, con todos los equipos que están analizando la situación del terreno, "vamos a tener un conocimiento profundo del entorno y, sobre todo, la seguridad de que quienes habitamos aquí podremos hacerlo con garantías". No obstante, García recuerda como, en los primeros momentos, cuando la situación parecía tan grave, incluso se llegó a temer si el pueblo podría volver a poblarse. "La ciencia ha venido a decir que sí, que hay seguridad. Ahora se trabaja al ritmo necesario, sin parar, para que cada vecino vuelva a su casa en condiciones absolutamente seguras".

Sin embargo, el miedo continúa latente, y la principal preocupación del alcalde, ahora, es ser capaz de atender la diversidad de casuísticas que existen en cada hogar. "Ha habido daños, pérdidas, paralización de actividad económica. Algunos negocios han sufrido pérdidas directas. Muchas viviendas particulares también. Me preocupa que tengamos la capacidad administrativa para que todo el mundo pueda acceder a las ayudas que le corresponden", reitera el primer edil.

Por ello, pide que no dejen "sola" a Grazalema en esta recuperación paulatina y que se siga trabajando para que la localidad pueda recuperar la normalidad. "Necesitamos que las administraciones no nos dejen solos y que pongan personal cualificado a nuestra disposición para tramitar cada caso. El esfuerzo político de anunciar ayudas tiene que traducirse en que esas ayudas lleguen de verdad".

17 días fuera de casa

Todo el municipio de Grazalema tuvo que ser evacuado el pasado 5 de febrero debido a las fuertes y continuadas precipitaciones que colmataron el acuífero hasta el punto de suponer un riesgo para la estabilidad del entorno urbano. Esta evacuación se llevó a cabo de forma coordinada, escalonada y ordenada con los servicios de emergencias de la Junta de Andalucía (EMA 112, Infoca y Protección Civil), y que llevó a cabo a Guardia civil con la participación del resto de administraciones local y estatal, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Cruz Roja, EMA Infoca y servicios sanitarios y municipales, entre otros.

Hasta el lugar se desplazó un equipo de investigadores para estudiar los movimientos de tierra que se habían estado dando en la localidad de la sierra gaditana y comprobar los riesgos que suponían para la ciudadanía. Mientras tanto, el pasado lunes, casi la totalidad de los vecinos pudieron regresar a sus hogares tras 11 días de evacuación. Ahora, estos 35 vecinos, después de 17 días fuera de casa, por fin pueden volver a sus hogares.