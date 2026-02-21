El SAS se queda con plazas libres de auxiliar de Enfermería en las oposiciones: "Es la primera vez, el examen fue muy difícil"

La oferta de empleo público para técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) no ha cubierto sus 3.049 plazas en Andalucía. Este martes, la Junta de Andalucía publicó en BOJA el listado provisional de aprobados del concurso por oposición para obtener una plaza de esta categoría en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). A pesar de que se presentaron 28.508 personas al examen, solo han aprobado 2.980 profesionales, quedando libres 69 plazas. Esto pone de manifiesto un problema de estabilización que los auxiliares llevan arrastrando desde hace muchos años, con continuos contratos temporales que debilitan el sistema sanitario público.

Desde CCOO Andalucía califican el resultado como un "hito histórico" en este colectivo sanitario. “Es la primera vez que sobran plazas en una oferta de empleo público de esta categoría y se debe, entre otras cosas, a que el examen fue muy difícil”, subrayan desde el sindicato. El adjunto al Área de Acción Sindical de Sanidad de CCOO-Andalucía, Juan José Gómez, explica a El Correo de Andalucía que el suspenso masivo responde a una combinación de factores: a la dificultad de la prueba se suma, añade, una nota de corte “muy alta”. “En el turno libre está en torno a 50,300 puntos sobre 60 puntos. Se fija con el 10% de las notas más altas, lo que significa que ha habido un porcentaje muy pequeño de aspirantes que han sacado calificaciones muy buenas”, detalla.

Según el representante sindical, la mayor parte de los opositores se ha movido en una horquilla de entre 40 y 50 puntos, de modo que “muchísimos” se han quedado cerca del umbral exigido sin llegar a alcanzarlo. “Puede haber miles de participantes a pocos puntos y más de mil que se hayan quedado a décimas”, sostiene Gómez.

Las 69 plazas que han quedado desiertas no podrán cubrirse por ninguna vía hasta que se convoque un nuevo proceso selectivo: quedarán reservadas para futuras ofertas. En paralelo, el sindicato asegura haber recibido quejas sobre el contenido del examen. “Nos han trasladado que la prueba no se ajustaba a lo que es la categoría: que las preguntas estaban más orientadas a Enfermería que a técnicos de Enfermería”, concluye el sindicalista.

Un proceso de estabilización

Esta oferta de empleo público forma parte de un gran proceso de estabilización que la administración llevan años impulsando. El año pasado, el SAS llevó a cabo una última gran convocatoria de oposiciones tras acumular hasta tres ofertas públicas de empleo (2022, 2023 y 2024). Fue la mayor que se ha realizado hasta ahora en la sanidad andaluza. En total, 21.953 plazas cuyos exámenes finalizaron el pasado mes de octubre. La previsión es que se vayan cubriendo a lo largo de 2026.

"Teniendo en cuenta que estamos en un proceso de estabilización, el hecho de que los profesionales se enfrenten a este proceso tan dificultoso y no se sientan representados en su propia categoría con un examen así, no es satisfactorio. Nosotros pedimos que sea un examen acorde a la tarea diaria de un profesional en su puesto de trabajo", subraya Gómez.

En octubre de 2025, la Junta de Andalucía aprobó una oferta de empleo público en el ámbito sanitario de 10.289 plazas. La propuesta recoge todas las vacantes que se han quedado disponibles y las jubilaciones previstas de forma inmediata y al mismo tiempo incluye la ampliación de plantilla anunciada por el Gobierno andaluz en octubre del año pasado a raíz de la crisis por los cribados de cáncer. La oferta crea en torno a 6.554 plazas para cubrir todas las vacantes que se hayan generado y las jubilaciones que están programadas de forma inmediata. Es decir, se aplica la cobertura del 120% que es el máximo previsto por ley. A esta cifra, como aprobó el Consejo de Gobierno se añaden 3.735 puestos de nueva creación para reforzar la plantilla en la atención primaria, nuevos servicios o nuevas infraestructuras sanitarias.

Aunque el SAS puso en marcha hace unos años los procesos de estabilización para reducir el elevado volumen de personal con contratos temporales, CCOO advierte de que “aún persiste un alto nivel de temporalidad”, si bien confía en que “en los próximos años la situación se estabilice”.