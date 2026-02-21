Grandes eventos, empresas y universidades: 700 proyectos reducen emisiones de la mano de la Junta de Andalucía

En las últimas semanas, Andalucía ha padecido en primera los efectos del cambio climático. Lluvias torrenciales y persistentes y viento huracanado, después de años de sequía, que, en apenas unos meses se convertirán en un sol abrasador y unas temperaturas tórridas. Ante esta situación, la Junta de Andalucía busca reducir las emisiones de empresas como Cruz Roja o citas como la Copa del Rey.

En su trabajo por la acción climática, la Junta de Andalucía puso en marcha en 2021 el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, un régimen voluntario que da a las empresas a la oportunidad y los medios para la lucha contra el cambio climático. Se trata de un instrumento de carácter voluntario por el cual las empresas pueden compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante la entrega de unidades de absorción (UDA).

Las empresas y eventos inscritos en este sistema pueden alcanzar una reducción de las emisiones tanto de forma parcial, como total. Las UDA son unidades de medida que se utilizan para cuantificar la cantidad de carbono que absorbe la atmósfera. Así, la contaminación que no pueda reducirse, puede ser compensada con la creación de proyectos de compensación o de autocompensación de emisiones.

Empresas que participan en el programa

Empresas como Cervezas Alhambra, Cruz Roja o Navantia son algunas de las participantes. Mejorar la imagen pública, reducir los costes de producción o acceder a nuevos clientes son algunos de los motivos por los que estas empresas se inscriben en el registro. Si en 2021 eran 107 las huellas que, de forma voluntaria, se habían sumado a este proyecto de la Junta de Andalucía, el año pasado se alcanzaron las 702 huellas escritas.

Este proyecto nace de la colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En la actualidad hay 377 empresas que registran un total de 783 huellas, a 20 de enero de este año. En general, la mayoría de empresas que participan de este programa son pymes y por sectores son la construcción y la industria manufacturera las que más destacan.

Ante este aumento de las inscripciones, desde el Gobierno que lidera Juanma Moreno apuntan a que se trata de una evidencia "una mayor implicación del sector privado en la medición, reducción y compensación de su huella de carbono". De hecho, la propia Junta trabaja en encontrar la neutralidad climática "mediante la medición de su huella, la elaboración de planes de reducción y el impulso de mecanismos de autocompensación".

Eventos que reducen su huella de carbono

La Junta ha liderado además la creación de una sección para medir la huella de los eventos y ya han participado celebraciones como la Final de la Copa del Rey, un concierto de Manuel Carrasco o la Bienal de Flamenco de Granada. Esta es una medida pionera en el país que busca ampliar el alcance del sistema. En solo seis meses desde su creación, ya hay 17 citas que se han sumado a este proyecto.

De hecho, los avances de la Junta de Andalucía en esta materia y ha publicado una guía metodológica con la que las empresas pueden evaluar los distintos riesgos en materia de adaptación al cambio climático. El objetivo del Gobierno andaluz es claro: que la comunidad autónoma se convierta en un referente en este ámbito.

Noticias relacionadas

En total, el Gobierno andaluz destina 2.616 millones de euros a su lucha contra el cambio climático. Una estrategia transversal en la que están implicadas todas las consejerías. Apoyados en el Plan Andaluz de Acción por el Clima, un instrumento que abrió camino en las comunidades autónomas y que elevó las exigencias de as leyes estatales y que articula más de 230 medidas distintas en la lucha contra la contaminación.