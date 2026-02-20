Fin a los cinco días de huelga en Andalucía: uno de cada cuatro médicos han secundado el primer parón del año

Fin a una huelga médica histórica en el país. Este viernes se cumple el quinto y último día de parón en el sector facultativo. Una protesta sin precedentes desde 1995 que amenaza con ser la primera de muchas a lo largo del año. En Andalucía, según datos de la Consejería de Sanidad, el 26,32% de los médicos han secundado la huelga en algún momento de la semana. Es decir, uno de cada cuatro facultativos se han ausentado de sus puestos de trabajo para denunciar, una vez más, el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. El pico de seguimiento ha sido el primero y último día de la semana, superando el 28% de participación. Desde el Sindicato Médico Andaluz, aseguran que el seguimiento general ha rondado el 70% y que la comunidad andaluza ha liderado el parón a nivel nacional.

De acuerdo con los datos de la Junta de Andalucía, el seguimiento es menor con relación a la última huelga, que tuvo lugar hace tan solo dos meses. Sin embargo, las comunidades advierten de que el sistema no soportará que este parón se repita reiteradamente todos los meses hasta que el Ministerio de Mónica García llegue a un acuerdo con los sindicatos médicos del país. Tras la próxima de marzo, vendrán más huelgas: del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Más de 176.000 médicos de toda España, los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, estaban llamados a los paros, de los cuales 30.000 están en Andalucía.

Huelva y Sevilla lideran el parón

Por provincias, Huelva ha liderado el apoyo con un 33,76% de seguimiento, seguida de la provincia de Sevilla, con una participación general del 30,44%. Solo el primer día, el parón supuso la cancelación de más de 59.200 actos asistenciales, tal como informó el propio Consejero de Sanidad, Antonio Sanz. Entre hospitales y centros de salud, se cancelaron más de 37.400 consultas en atención primaria, más de 16.600 consultas externas en hospitales y más de 850 intervenciones quirúrgicas.

En el resto de provincias, el seguimiento general se ha estabilizado en torno al 25% todos los días. En Almería, la participación ha sido del 29,39%, en Cádiz del 26,59%, en Córdoba del 19,11%, en Granada del 23,83%, en Jaén del 18,14% y en Málaga del 26,23%. Esta quinta jornada se corona como el día con más participación a nivel andaluz, seguida del miércoles cuando los facultativos fueron llamados a una manifestación en las calles en defensa de sus condiciones laborales.

Por primera vez en 30 años, Andalucía ha estado cinco días seguidos con servicios mínimos, garantizando urgencias y tratamientos vitales en los hospitales y centros de salud, donde se ha acumulado el grueso de las visitas.

Una manifestación con 1.500 médicos en Sevilla

Siguiendo la misma hoja de ruta que durante la huelga de cuatro días en diciembre, el Sindicato Médico Andaluz organizó una manifestación durante la tercera jornada en todas las provincias andaluzas. Durante la movilización en Sevilla, los médicos con los que pudo hablar este periódico aseguraron que, uno de los principales motivos por los cuales no podían permitirse secundar el parón laboral durante toda la semana era la pérdida económica. "Podemos dejar de cobrar unos 500 euros si faltamos, y eso una semana lo aguantas, pero una semana cada mes es imposible", reconocieron varios médicos ante el micrófono de El Correo de Andalucía.

En Sevilla, alrededor de 600 facultativos según la Policía Nacional y 1.500 según el Sindicato Médico Andaluz invadieron la explanada del Hospital Virgen del Rocío para marchar hasta la Plaza de España, donde se ubica la delegación del Gobierno. La estampa fue casi idéntica a la de hace de dos meses, cuando en diciembre los facultativos saltaban a la calle para defender sus condiciones laborales ante una propuesta de Estatuto Marco que, según los representantes del colectivo, "atentaba contra sus derechos". Desde entonces la guerra abierta entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Mónica García se ha agudizado y a pesar de haberse reunido en más de 20 ocasiones desde 2023, la negociación está completamente paralizada.

De guardias voluntarias a horas cotizadas

Entre las principales reivindicaciones de este sector sanitario, los sindicatos exigen tener un estatuto propio de la profesión médica y facultativa. O lo que es lo mismo: una línea directa de negociación con el Ministerio que represente a los facultativos que forman parte de la categoría A-1 (médicos, psicólogos clínicos, investigadores, veterinarios…).

Sobre el borrador de la cartera de Mónica García, los médicos reclaman que las guardias dejen de ser obligatorias y se conviertan en voluntarias. En este sentido, el Ministerio descarta dicha posibilidad, alegando que, de ser así, el sistema no podría seguir adelante. Piden que se reduzca el número de horas extras obligatorias, dejando atrás las jornadas de 24 horas que vienen haciendo los médicos los días que encadenan una jornada ordinaria con la guardia. Sobre esto, el borrador del Ministerio sí que contempla reducir la jornada.

Actualmente, las horas extras de las guardias no computan para la jubilación, por lo que los médicos alegan que “la mayor parte de su jornada no se tiene en cuenta para su pensión cuando se retiren”. En este sentido, exigen que esas horas coticen para su jubilación. Entre otras claves, también reclaman una clasificación profesional acorde a su formación y responsabilidad.