Más de 30.000 funcionarios andaluces reducirán su jornada laboral a 35 horas a partir de marzo

De 37,5 horas a 35. Los funcionarios de la administración general del Estado en Andalucía están de celebración. Los empleados públicos verán su jornada reducida a partir del mes de marzo. El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ultima un acuerdo con los sindicatos para reducir el número de horas que los empleados públicos de la administración deben pasar en su puesto de trabajo.

Años de negociaciones han dado sus frutos para una reivindicación histórica. Los trabajadores públicos del Estado en Andalucía trabajarán siete horas al día, media hora menos de lo que trabajan ahora. Además, esta reducción de la jornada no tendrá un reflejo en los salarios, que se mantendrán con la subida pactada por el Gobierno con los representantes sindicales. Así, por menos horas de trabajo los funcionarios cobrarán lo mismo.

La medida repercutirá sobre la vida diaria de miles de trabajadores de los ministerios, secretarías de Estado y subsecretarías, direcciones generales, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y otros organismos públicos relacionados con la administración. En total, serán 240.000 empleados públicos los que verán reducidas sus jornadas laborales en el próximo mes.

Trabajadores beneficiados en Andalucía

Fuera quedan los trabajadores de Instituciones Penitenciarias, docentes o sanitarios. Aun así, desde organizaciones sindicales como UGT, consideran que está medida se ampliará al resto de trabajadores del Estado a partir del mes de abril. Desde el Ministerio se apuntan a la complejidad del proceso de adaptación del trabajo. Tampoco se inluyen todavía los empleados de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En Andalucía, la introducción de esta nueva jornada laboral afectará a un total de 33.027 trabajadores de la administración del Estado repartidos por las ocho provincias, especialmente en Sevilla. Fuera de estas mejoras laborales quedan, al menos por el momento, los miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que suman casi 55.000 funcionarios en la comunidad.

En realidad, esta propuesta no es una novedad, sino que forma parte del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI para el periodo 2023-2025, pactado entre el Gobierno de España y los tres principales sindicatos (CCOO, UGT y CSIF). Para alcanzarlo, es necesario que se modifique la instrucción de jornada y los horarios de la administración y que esto sea aprobado en la Mesa General.

Momento de cambios en el funcionariado

El Ministerio informó en enero a los sindicatos su voluntad de que estaba dando los primeros pasos para que esta medida fuera una realidad en el primer trimestre de este año. Este martes, se ha acordado su puesta en marcha en la Mesa General y se ha acordado una nueva reunión en marzo. Esta medida supondrá uno de los cambios más relevantes en las condiciones laborales de la función pública española de los últimos años.

La función pública española se encuentra en un momento de constante cambio. En diciembre, la cartera que dirige Óscar López alcanzó un acuerdo con los representantes de los trabajadores para aumentar el salario de los empleados públicos para los próximos cuatro años en función de la subida del IPC. Además, el Ministerio ha planteado la supresión de la tasa de reposición, que frena las contrataciones públicas.