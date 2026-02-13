Andalucía mira a Europa ante las pérdidas por las borrascas: fondos para el campo, carreteras o poblaciones dañadas

La Junta de Andalucía y el Gobierno de España están aún cuantificando las pérdidas y los destrozos provocados por el temporal en la comunidad autónoma. De momento, se ha evaluado en más de 530 millones los destrozos en carreteras o en más de 15 millones los daños en equipamientos sanitarios. En los cultivos se pueden superar los 2.500 millones de euros. Por poner un ejemplo, sólo en la provincia de Cádiz, la más afectada, el impacto se estima en 1.200 millones de euros, según planteó el presidente andaluz, Juanma Moreno, en su visita a Jerez.

Por este motivo, además de los fondos que se van a articular con los presupuestos del Estado gracias a la declaración de zona gravemente afectada, de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos, las administraciones miran a los fondos europeos que se han activado ante emergencias similares como la Dana de Valencia, los incendios forestales o el volcán de La Palma: el fondo agrícola de crisis y el fondo de solidaridad ante catástrofes. En ambos casos tienen que ser solicitados por el Gobierno de España, a instancias de la comunidad autónoma, y autorizados por la Comisión Europea. El Gobierno de Juanma Moreno ya ha pedido que se pongan en marcha los dos programas de ayudas de forma inmediata.

Fondo agrícola de crisis

Es un fondo europeo reservado para inversiones en zonas forestales gravemente afectadas o para ayudar a los sectores económicos vinculados al campo, como la agricultura o la ganadería. En total, cuenta con un presupuesto anual de 450 millones de euros que se reparte entre los distintos territorios que lo soliciten. Por ejemplo, ante la Dana de la Comunidad Valenciana se llegaron a conceder 68 millones de euros para estos programas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que dirige Luis Planas ya ha solicitado formalmente su activación incluso antes de que se realice un cálculo global de los daños que se han podido registrar. Las primeras estimaciones apuntan a perdidas por encima de los 2.500 millones de euros. Sólo en la provincia de Huelva, por ejemplo, se han notificado daños por parte de 350 agricultores con una superficie afectada de 2.400 hectáreas repartidas en 5.200 parcelas.

Para reforzar esta posición, el Gobierno de España ha invitado al comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, que visitará la comunidad autónoma durante la próxima semana para participar en la evaluación de los daños.

Fondo de Solidaridad

El Fondo de Solidaridad ante catástrofes es un instrumento que tiene la Comisión Europea para terremotos, temporales o grandes incendios que provoquen destrozos con un impacto cuantioso en la economía de un territorio. Es la vía que ya intentó el presidente andaluz, Juanma Moreno, en 2024 para compensar las pérdidas por la sequía, aunque en ese caso no encontró el respaldo del Gobierno de España.

En total, el Fondo de Solidaridad cuenta con un presupuesto de 1.150 millones de euros al año. Ese es el dinero que se reparte entre los territorios afectados. Por ejemplo, en los temporales de 2019 en España se recibieron 56,7 millones de euros; en el Volcán de la Palma fueron 9,5 millones de euros. Hay un punto de inflexión en el uso de estos recursos que fue la Dana de Valencia de 2025 donde la UE destino 946 millones de euros, un volumen sólo superado por un terremoto en Italia.

Estos recursos están asociados a las pérdidas económicas que se produzcan en un territorio por una gran catástrofe y la solicitud depende del Ministerio de Hacienda que debe tramitar los expedientes. La Junta de Andalucía ya lo ha solicitado aunque de momento el Gobierno no se ha posicionado al respecto.

Reprogramación de fondos europeos

Una tercera vía más indefinida de momento es la esbozada por la consejera de Hacienda, Carolina España, esta semana. En este caso se trata de la posibilidad de reprogramar los fondos europeos que le corresponden a Andalucía para adaptar los tiempos de ejecución y los proyectos a las nuevas necesidades generadas por las borrascas.

Esta autorización también se ha planteado en otros momentos, el más evidente fue la Covid, así como en otras emergencias de menor envergadura.

En esta misma línea y dirigido al campo andaluz la Consejería de Agricultura solicitará flexibilidades en los requisitos de las ayudas directas de la PAC con el fin de que los agricultores puedan recibir las cuantías pese a los efectos de las borrascas sobre los cultivos.