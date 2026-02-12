La Junta de Andalucía aplicará una subida salarial también a los funcionarios de Justicia

Las subidas salariales de los funcionarios de la Junta de Andalucía se notarán también en la administración de justicia. Entre 65.000 y 75.000 funcionarios andaluces verán subir sus salarios en los próximos meses gracias a la implantación del complemento de la carrera horizontal y ahora, el Gobierno andaluz quiere que estas mejoras retributivas se amplíen también a otros sectores de la función pública como lo es la justicia.

Hasta ahora, el personal de justicia de Andalucía había quedado fuera de las mejoras retributivas de las que presumía la Junta. Sin embargo, parece que esta situación va a cambiar dentro de poco. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha manifestado este miércoles en el pleno del Parlamento de Andalucía la voluntad de su cartera de incluir a este sector en los aumentos salariales.

"Queremos añadir dentro de muy poco a los funcionarios de justicia", ha confesado Nieto en su intervención para explicar el acuerdo alcanzado tanto con la Mesa General como con la Mesa Sectorial. Estos acuerdos supondrán un desembolso de 250 millones de euros por parte de la Junta en los próximos cinco años y podrán suponer subidas salariales de hasta 15.000 euros más al año en el caso de los funcionarios de mayor nivel.

10.000 empleados aumentarán su salario

El planteamiento de la Consejería es vincular las mejoras salariales a una mejor prestación de servicios públicos para la ciudadanía andaluza. Pactar con los sindicatos un nuevo aumento salarial, en este caso para los funcionarios de la justicia autonómica, podría suponer que hasta 10.000 empleados públicos más, que hasta ahora habían quedado fuera de esta serie de mejorar retributivas, vean aumentadas sus nóminas.

Esta es una reivindicación de los trabajadores de justicia que se ha multiplicado tras conocer los acuerdos con los funcionarios de la administración. De hecho, desde SPJ-USO ANDALUCÍA dneuncian que los fucionarios de la justicia de la comunidad autónoma "son los que más carga de trabajo soportan en todo el territorio nacional" y, sin embargo, las retribuciones que reciben "están a la cola" de las del resto de comunidades.

Hasta ahora, la única subida que han recibido, según detalla el sindicato a El Correo de Andalucía "pudiera rondar en el mejor de los casos y aproximadamente la vergonzosa cantidad de 20 euros brutos mensuales". Además, insisten en la importancia que estos trabajadores públicos no queden excluidos de la carrera horizontal que la Consejería de Función Pública ha establecido para los empleados de la administración andaluza.

Un proceso de transformación de la administración

Estos acuerdos se enmarcan dentro de una renovación en profundidad de la administración pública que lidera el consejero del ramo, José Antonio Nieto. El objetivo es pasar de un modelo estancado en el siglo XX, adaptado a una población mucho menos y sin tecnología, a una del siglo XXI, más ágil y más capaz. De alcanzarse, el de los funcionarios de justicia sería un paso más en esta dirección.

El de la administración ha sido el primer gran acuerdo que se firma en el sector desde 2006. El objetivo de la cartera que dirige Nieto con estos acuerdos es realizar una "profunda transformacion" en el sector público andaluz. Todo para tener una administración "moderna, eficaz, eficiente y orientada al ciudadano", que suponga "un verdadero motor de progreso". De hecho, entre los objetivos está la "generación de empleo de calidad".

Una de las quejas generalizadas que repetían tanto los funcionarios y como los sindicatos era que los sueldos de los empleados públicos andaluces se situaban muy por debajo de la media de otras comunidades. Es por ello que estas subidas, que suponen las primeras después de casi 20 años, han sido muy celebradas en el sector, que después de numerosas protestas, se equipara al resto del país.