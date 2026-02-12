Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El comercio reclama a la Junta que lo incluya en la declaración de zona catastrófica por el temporal

Comercio Andalucía estima una caída de las ventas durante los días de lluvias se ha situado de entre el 20% y el 30%

Zona comercial afectada por la lluvia en Córdoba.

Zona comercial afectada por la lluvia en Córdoba. / Víctor Castro

Córdoba

La confederación Comercio Andalucía ha reclamado que el sector comercial sea incluido en la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, tras el reciente temporal que ha afectado a numerosos municipios andaluces y que ha provocado un fuerte impacto en la actividad económica del comercio de proximidad.

Desde la confederación se recuerda que, en los últimos días, la Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno de España la incorporación del sector turístico en dicha declaración, sin que, hasta el momento, se haya realizado ninguna mención expresa al sector comercial, pese a la incidencia directa que el temporal ha tenido sobre miles de pequeños establecimientos en toda la comunidad.

Las persistentes lluvias, los avisos meteorológicos, los cortes de calles, carreteras y accesos a zonas urbanas, así como las restricciones de movilidad en jornadas de alerta, han provocado una reducción muy significativa de la afluencia de clientes, además de importantes dificultades logísticas en el suministro de mercancías y en los servicios de reparto, ha explicado en un comunicado la Confederación Comercio Andalucía.

Daños en los comercios

A esta situación se suma que el temporal ha provocado daños directos en establecimientos comerciales de distintos municipios de la comunidad, con afectaciones en locales, instalaciones y mercancías.

En este sentido, la confederación señala que, a día de hoy, todavía existen zonas de Andalucía en las que algunos comercios permanecen cerrados como consecuencia de los daños sufridos y de los trabajos de limpieza, reparación y acondicionamiento necesarios, como ocurre en municipios y núcleos especialmente afectados, entre ellos Grazalema, la Estación de Benaoján o determinadas zonas de Jerez de la Frontera.

Según la información recabada por la Confederación a través de asociaciones y empresarios del sector, la caída de las ventas durante los días de lluvias se ha situado, de forma generalizada, entre el 20% y el 30%, mientras que en las jornadas con activación de alertas meteorológicas las pérdidas de facturación han superado el 70 % en numerosos establecimientos.

Aunque en muchos casos los daños materiales han sido limitados, el impacto económico sobre el comercio de proximidad es especialmente relevante, al tratarse de un sector cuya viabilidad depende directamente de la actividad diaria y de la normalidad en la movilidad urbana.

