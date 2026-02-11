Otro día duro en Andalucía: las ocho provincias en alerta el viernes y un final inesperado, vuelve el anticiclón

Buenas y no tan buenas noticias en Andalucía para los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado del último día de lluvias en Andalucía tras un larguísimo periodo de precipitaciones, cuyo comienzo se situó con la borrasca Francis a finales de diciembre. Será este viernes y estarán en alerta las ocho provincias por distintos fenómenos: lluvia, viento y oleaje, acompañados de tormentas. Y después ya el sábado, como buena noticia después de mucho tiempo, llega un anticiclón a la región con sol y cielos despejados, informa Rubén del Campo, portavoz de la agencia.

Donde se situarán las alertas el viernes

Andalucía afrontará el viernes 13 de febrero avisos meteorológicos de nivel amarillo y naranja en toda la comunidad autónoma. Almería, con aviso naranja por viento y fenómenos costeros; Cádiz y Málaga, con aviso amarillo con lluvias, viento y oleaje; Córdoba con aviso amarillo por viento; Granada, con aviso naranja por oleaje y amarillo por viento; Huelva, con aviso amarillo por oleaje; Jaén, aviso amarillo por lluvia y viento; y Sevilla, con aviso amarillo por viento.

Imagen del frente entrando por el oeste de la península el viernes. / ECMWF

Las alertas amarillas se extenderán desde la madrugada y primeras horas del día en provincias como Cádiz, Huelva y Málaga, así como en amplias zonas de Córdoba, Sevilla y Jaén, prolongándose de forma generalizada hasta la noche, en muchos casos hasta las 22:00 o 23:00. Estas advertencias afectarán a distintas comarcas a lo largo de prácticamente toda la jornada.

El nivel naranja se concentrará especialmente en las provincias de Almería y Granada, donde el riesgo será más importante por viento y fenómenos costeos desde las 06:00 de la mañana y se mantendrá durante buena parte del día, hasta aproximadamente las 21:00 o 22:00. En estas zonas se prevé una mayor intensidad de los fenómenos adversos, lo que eleva el grado de peligrosidad frente al resto del territorio andaluz, que permanecerá mayoritariamente en aviso amarillo.

Cómo será el viernes, que nos dejará con un anticiclón

El viernes habrá cielos cubiertos acompañados de lluvias moderadas que se irán extendiendo de oeste a este, con probabilidad de ser localmente fuertes y persistentes en las sierras Béticas; tenderán a abrirse claros a partir de la tarde en la vertiente atlántica. Las temperaturas estarán en descenso, las mínimas probablemente se alcanzarán al final del día. Vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en amplias zonas, más intensas en el tercio oriental. El sábado por primera vez en bastante tiempo comenzará a ganar protagonismo un anticiclón, aun así habrá algunas lluvias en el este de Andalucía y nieve en la zona de Granada.