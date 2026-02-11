Andalucía aprueba un plan de choque de 535 millones para reparar sus carreteras tras las borrascas

La red autonómica de carreteras de Andalucía, con 10.000 kilómetros de longitud, ha sufrido graves destrozos por las borrascas Leonardo y Marta que han dejado municipios aislados y numerosos cortes durante las últimas semanas. Las primeras estimaciones apuntan a que los daños superan los 535 millones de euros. Por este motivo, la Consejería de Fomento ha aprobado un primer plan de choque de 260 millones de euros para inversiones urgentes que se realizarán a través de contratos de emergencia que completará posteriormente con otros 275 millones de euros.

Estas actuaciones se centrarán inicialmente en la provincia de Cádiz, con zonas gravemente afectadas por las borrascas como la Sierra de Grazalema o el Campo de Gibraltar. Allí está prevista una inversión de 107 millones de euros en distintas actuaciones. Le sigue dentro de este plan de inversiones de emergencia Málaga con 47 millones; Jaén con 40; Granada con 22; Córdoba con 21 millones de euros; Sevilla con 17,5 millones y Huelva con 5,5 millones.

A esto hay que añadir que el Gobierno andaluz trabaja en un plan de 275 millones para asfaltado de carretera que se sumará a los 150 millones de euros que ya estaban programados en el presupuesto autonómico para el año 2026.

"Hay obras que van a tener un plazo de ejecución mayor y otras se podrán hacer con más agilidad. Hay que esperar que finalice este episodio de lluvias. Pero en algunas como en Ubrique ya han comenzado los trabajos con el micropilotado del talud para que la población no se quede aislada", explicó la consejera de Fomento, Rocío Díaz, tras el consejo de Gobierno.

La Junta de Andalucía, además, se mueve en un escenario de máxima incertidumbre puesto que pese a que se ha rebajado la alerta meteorológica se pueden producir nuevos movimientos de tierra o derrumbes que afecten a la red de carreteras. "El riesgo sigue existiendo. Incluso en algunos puntos en esta situación de post-lluvia es aún superior", puntualizó el consejero de Emergencias, Antonio Sanz.

Uso de superávit, modificaciones presupuestarias y fondos extraordinarios

Al margen de las inversiones urgentes en la red de carreteras la Junta de Andalucía no ha realizado aún una estimación completa del impacto económico de las borrascas en los distintos sectores afectados y en las infraestructuras de transporte, educativas o municipales.

Pero, de momento, el Gobierno andaluz ya se prepara para realizar modificaciones presupuestarias y para habilitar nuevas vías de obtención de recursos como la reutilización de los remanentes para inversiones vinculadas al temporal. Para ello, se ha remitido un escrito al Ministerio de Hacienda.

La Junta de Andalucía, en esta misma línea, ha pedido al Gobierno de España que active el fondo de contingencia y que solicite a la UE la puesta en marcha del fondo de solidaridad y del fondo de gestión de crisis de la PAC.

Por último, como ha ocurrido en otras situaciones de emergencia, como el volcán de La Palma, el Gobierno andaluz reivindica una flexibilización de las reglas fiscales para que se permita un aumento del gasto público sin que esto afecte al techo de gasto (el límite máximo que se puede ejecutar cada año).

"Necesitamos ayudas millonarias. Tenemos que estar unidos para que cuanto antes Andalucía vuelva a la senda de crecimiento que teníamos y que el impacto sea el menor posible. La prioridad es recuperar carreteras y caminos rurales y lo siguiente será el apoyo a sectores productivos", apuntó la consejera de Hacienda, Carolina España.

En la línea de las reivindicaciones planteadas por el Gobierno andaluz, el Ejecutivo central ya ha aprobado la declaración de toda la comunidad autónoma como zona gravemente afectada por una emergencia, lo que supone el primer paso para que se habiliten mecanismos extraordinarios de financiación y de ayudas a la comunidad autónoma.