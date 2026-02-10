El Gobierno aprueba la declaración de zona catastrófica por las borrascas para Andalucía: inversiones y ayudas a sectores afectados

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Andalucía por los efectos de las borrascas Leonardo y Marta. Se trata de un paso fundamental para facilitar el acceso a ayudas estatales directas o de fondos europeos para inversiones en infraestructuras dañadas o para favorecer a los colectivos más afectados. Está previsto que este mismo mes de febrero el Gobierno apruebe una batería de medidas concreto.

"El Consejo de Ministros aprueba este martes esta declaración que va a permitir que los municipios andaluces y los sectores afectados puedan acudir a todas las líneas de ayudas que el Gobierno de España va a plantear", ha explicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. La medida ya fue anunciada por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y ha sido reivindicada por el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno.

La declaración de zona gravemente afectada por una emergencia es un paso fundamental para la ejecución de proyectos de inversión para la reparación de infraestructuras dañadas o para el impulso de ayudas directas a los sectores más afectados por los destrozos del temporal como el campo andaluz, un sector al que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido ayudas directas y rápidas.

¿Qué ayudas se pueden solicitar por la declaración de zona gravemente afectada?

Beneficios fiscales: La declaración abre las puertas a la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y a una reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Como siempre, están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

Medidas laborales y de Seguridad Social: Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social.

Ayudas a las corporaciones locales: El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática concederán ayudas, por un importe de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

Daños en infraestructuras públicas y en el dominio público: todos los ministerios, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.

En materia de contratación, podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia.

Se podrá declarar urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realización de estas obras, conforme a la Ley de Expropiación Forzosa.

Más de 3.000 millones de euros de impacto económico

En estos momentos, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía están realizando estimaciones del impacto económico de las borrascas aunque hasta que no terminen las precipitaciones y los avisos metereológicos no se podrán concretar. No obstante, sí se ha cifrado en 500 millones de euros el coste de la reparación de las carreteras y en más de 2.500 millones de euros las pérdidas del sector agrario.

Noticias relacionadas

Por este motivo, el Gobierno andaluz ha anunciado ya una revisión del Presupuesto autonómico que acaba de entrar en vigor para adaptarlo a las nuevas necesidades. Al mismo tiempo ha pedido al Gobierno de España la activación del fondo de contingencia y a la UE que se ponga en marcha el fondo de solidaridad ante emergencias como ha ocurrido en otros episodios similares en Europa.