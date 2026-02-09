Andalucía inicia la vacunación gratuita frente al rotavirus y adelanta la triple vírica a los 2 años

La Junta de Andalucía ha iniciado este mes de febrero la vacunación sistemática y gratuita frente al rotavirus en lactantes, una de las principales novedades del calendario de vacunaciones e inmunizaciones para 2026, aprobado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. El nuevo calendario, considerado “uno de los más amplios y completos del país”, contará con una inversión superior a los 150 millones de euros, según ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

La vacuna frente al rotavirus se administrará con una pauta de dos dosis a los 2 y 4 meses de edad y permitirá prevenir una de las principales causas de gastroenteritis aguda en la infancia, responsable de numerosos episodios de deshidratación y hospitalizaciones en los primeros años de vida. Con esta medida, las familias evitarán un desembolso de entre 140 y 190 euros, coste habitual de esta vacuna fuera del calendario oficial, explica la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

Adelanto de la triple vírica y la varicela

Otra de las novedades destacadas del calendario vacunal de 2026 es el adelanto de la segunda dosis de la vacuna triple vírica —sarampión, rubéola y parotiditis— que pasa de administrarse a los 3 años a los 2 años de edad, como medida de prevención frente a los brotes de sarampión detectados en Andalucía durante 2025.

Por motivos organizativos y para optimizar las visitas a las consultas de vacunación, la Junta también adelanta a los 2 años la segunda dosis de la vacuna frente a la varicela. De este modo, durante 2026 se vacunará tanto a menores de 2 como de 3 años, correspondientes a las cohortes nacidas en 2023 y 2024, convirtiendo a Andalucía en la primera comunidad autónoma en implantar esta medida, en línea con las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría.

Más protección frente al VPH, neumococo y herpes zóster

El calendario vacunal de 2026 amplía además la edad de vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) hasta los 21 años para ambos sexos, frente al límite anterior de 18. Durante este año se administrará una dosis única a jóvenes que no hayan recibido vacunación previa, situando a Andalucía entre las pocas comunidades que vacunan de forma sistemática más allá de la mayoría de edad.

En adultos, se extiende la vacunación frente al neumococo conjugado a personas de entre 60 y 80 años, ampliando así la cobertura frente a una de las principales causas de neumonía y hospitalización en mayores. Asimismo, se mantiene la vacunación sistemática frente al herpes zóster a los 65 años, incorporando un rescate para personas de 66 y 67 años que no hayan completado la pauta.

Antonio Sanz ha animado a todos los grupos diana a protegerse frente a estas enfermedades, recordando que “las vacunas son seguras, eficaces y gratuitas” y que su objetivo es evitar cuadros graves y hospitalizaciones.

El calendario incluye también consideraciones específicas para personas mutualistas, manteniendo la vacunación en centros públicos en determinados supuestos, como zonas rurales, campañas escolares, inmunización frente al virus respiratorio sincitial, COVID-19 o mpox.