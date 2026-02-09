Los andaluces podrán hacer sus trámites sanitarios con el móvil a partir de marzo

Los andaluces podrán llevar a cabo sus gestiones sanitarias a golpe de clic a partir de marzo. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha anunciado que a finales de marzo la tarjeta sanitaria virtual será una realidad para la ciudadanía permitiendo hacer gestiones sanitarias con el móvil particular. Esta es una de las medidas que engloban la Estrategia de Salud de Andalucía 2030 (ESA 2030), "un documento de suma importancia que recoge la planificación sanitaria del Gobierno andaluz para los próximos cinco años”. Así se ha referido Sanz a dicho informe durante la presentación a profesionales y asociaciones de pacientes de la Estrategia de Salud Digital de Andalucía (ESDA).

Este proyecto, que llegará este miércoles al Consejo de Gobierno, se compone de cuatro líneas estratégicas, 14 objetivos, tres palancas de cambio y 203 acciones concretas. Contempla, según Antonio Sanz, “herramientas que permitirán culminar la transformación digital del Sistema Sanitario Público Andaluz y mejorar la accesibilidad, así como afrontar los retos que hay por delante, como la atención a la cronicidad o las enfermedades raras, y que permitirán avanzar en la humanización del sistema y, en definitiva, en la mejora de la asistencia a todos los andaluces”.

IA para mejorar los cribados

Sanz ha detallado que esta estrategia, que cuenta con una inversión de al menos 316,5 millones de euros en estos primeros cinco años, cuenta con nuevos proyectos como las alertas de gestión, que van a comenzar por los cribados “para que no puedan darse retrasos superiores a lo aceptable”. También se va a llevar a cabo el desarrollo de la inteligencia artificial para la detección precoz y un rápido diagnóstico, cuya aplicación ya ha comenzado en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y se extenderá a las 32 unidades de mama de toda Andalucía.

Como ha explicado el consejero, la IA es una herramienta que llegará también al trabajo diario de los profesionales. Al respecto, ha anunciado que “en las próximas semanas ya estará operativo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y en el San Cecilio de Granada un asistente de consulta que se extenderá a todos los centros andaluces de forma progresiva y que, sin duda, supondrá un salto de calidad en la asistencia sanitaria”.

Renovar tratamientos crónicos en las farmacias

La estrategia de salud digital también contempla la opción de que las propias farmacias puedan renovar el tratamiento de pacientes crónicos sin necesidad de acudir a los centros de salud. “Este sistema ya se está pilotando en municipios cordobeses y se extenderá poco a poco por toda Andalucía”, ha recordado.

“Otra medida relevante en el marco de esta estrategia es dar un paso adelante en la experiencia digital de la ciudadanía”, ha añadido Antonio Sanz. En este sentido, se impulsará una mayor integración de las aplicaciones de uso ciudadano, de forma que Salud Responde, ClicSalud+ y Salud Andalucía confluyan en una única aplicación de referencia: Salud Responde+. Además, se ha incorporado la gestión de colas para prevenir impactos provocados por avalanchas de acceso. Por ejemplo, en la Ventanilla Electrónica del Candidato (VEC) para los procesos selectivos y bolsas de empleo.

Videollamadas entre médicos y pacientes

Las nuevas herramientas digitales previstas en la ESDA, permitirán el contacto directo con los profesionales por videollamadas y una mayor protección de datos y mayor seguridad en los procesos, “elementos estratégicos para mejorar la asistencia sanitaria, reforzar la toma de decisiones y garantizar la sostenibilidad del sistema”.

El impacto de la estrategia en la investigación e innovación será especialmente relevante, ya que, en los próximos dos años, se implementarán en Andalucía los instrumentos necesarios para cumplir con el reglamento relativo al Espacio Europeo de Datos de Salud. “Vamos a convertir nuestros datos en una fuente de conocimiento, innovación y desarrollo alineada con los centros de ciencia de datos e inteligencia artificial que venimos impulsando en el contexto de la nueva economía del dato”, ha subrayado el consejero.

En cuanto a la integración de estas herramientas en el día a día de los andaluces, el consejero ha explicado que la ESDA tendrá “un gran aliado en los Puntos Vuela de Andalucía, que registra cada año más de 500.000 usuarios”. Así, ha anunciado que en los próximos dos meses se iniciará en estos Puntos Vuela formación específica en el manejo de las diferentes herramientas digitales del SAS. El objetivo es formarlos para que puedan gestionar sus citas, acceder a sus historias o consultar los resultados de sus pruebas.