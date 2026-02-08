La Junta asegura que se comienza a recuperar la normalidad en Andalucía tras registrarse ya 10.925 incidencias

El consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, tras una nueva reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de Andalucía, ha asegurado que se mantiene en situación operativa 2, así como que desde el primer día de las borrascas que se han ido sucediendo, el 27 de enero, se han gestionado 10.925 incidencias. Sanz precisó que ya no se está produciendo ningún desalojo en Andalucía, no hay ninguna evacuación activada.

En este sentido, ha apuntado que este domingo han sido 149 las incidencias y en lo que respecta a las dos últimas borrascas consecutivas, Leonardo y Marta, han sido un total de 6.609 las incidencias que se han gestionado desde la Agencia de Emergencia de Andalucía.

En relación, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, la borrasca Marta ha causado un total de 262 emergencias coordinadas en la jornada del domingo. De ellas, la mayoría se concentra más en la provincia de Cádiz (65), seguida de Granada (44), Jaén (43), Málaga (30), Sevilla (27), Córdoba y Almería (22 cada una) y Huelva (nueve).

Sanz ha precisado que todavía hay, a través de la Agencia de Emergencias y en la situación operativa 2 que está activada de este plan, 17 escenarios operativos, para los que todavía se tienen activos cinco puestos de mando avanzado y doce posicionamientos de personal operativo, que cumplen esos 17 escenarios, que en este momento operan aún sobre actuaciones concretas.

Asimismo, ha explicado que se ha iniciado la fase de realojo de las personas que durante estos días atrás en determinadas poblaciones tuvieron que marcharse de sus casas, como el que se ha desarrollado en Córdoba, donde ya hay 724 personas que han vuelto a sus casas, 350 que se desalojaron de Ubrique (Cádiz) en la noche del sábado, o en Arcos, El Puerto de Santa María, San Martín del Tesorillo (Cádiz) y Dudar (Granada), así como en la zona más alejada de la ribera del Guadalete, donde se ha entendido también que podría ir empezando a recuperar la normalidad. No obstante, «que salga el sol y hayamos visto sol no nos puede llevar en ningún caso ni a la relajación ni a pensar que todo se ha acabado», ha advertido Sanz, que ha indicado que «todo no se ha acabado y todavía seguimos en situaciones de riesgo». El riesgo aún existe y, por tanto, el acuerdo también del Comité de Operaciones y del Comité Asesor del Plan de Emergencia, es que se mantiene la situación operativa 2 en 17 escenarios operativos activos, ha subrayado Sanz.

No obstante, ha mandado un mensaje de tranquilidad señalando que «se va recuperando la normalidad, bien sea a través de la actividad de los centros educativos, que incluye también la recuperación de la actividad de centros de día, centro de estancia diurna para mayores, discapacitados, así como otras actividades, como pueden ser también los centros de atención temprana en el ámbito de la salud, siempre adecuados o exceptuando las cinco localidades que, en el caso de Cádiz, aún no se puede recuperar esa normalidad». Por otra parte, en una nota remitida a los medios, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado de que hay en Andalucía un total de 188 carreteras afectadas, siendo cien vías por inundación, 47 por desprendimientos y 32 por daños en el firme.

En concreto, Cádiz es la provincia con una mayor afectación con hasta 63 vías cerradas a la circulación, seguida de Córdoba con 30, 26 en Granada, 22 en Jaén, 20 en Sevilla, 17 en Málaga, siete en Huelva y tres en Almería. Asimismo, apuntó que la carretera A-2302 se abrirá hoy entre los kilómetros 8,500 y 13,500 para que puedan salir los vecinos de Villaluenga del Rosario (Cádiz). Para ello, se ha establecido tramos horarios de 6.30 a 7.30 horas y de 15.30 a 16.30 horas.