Gimnasios de 24 horas: la Junta de Andalucía permitirá que los centros deportivos abran toda la noche

Las instalaciones deportivas como gimnasios o piscinas públicas en Andalucía tienen con carácter general la obligación de cerrar por las noches. La normativa vigente, que data de 2018, establece que deben mantener la actividad un máximo de 20 horas diarias y que, en cualquier caso, deben estar cerrados a las dos de la madrugada. Este margo legislativo no es igual en todas las comunidades. Hay territorios que optaron por flexibilizarlo y autorizar la apertura las 24 horas.

Ahora, la Junta de Andalucía plantea seguir ese mismo modelo y habilitar la apertura durante toda la noche. Así lo ha planteado en una modificación del Decreto 155/2018 que ha iniciado la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias: "Se pretende dar respuesta a determinadas demandas sociales y del propio sector, habilitando a los Ayuntamientos para que puedan autorizar a los establecimientos de actividades deportivas fijos, cerrados y cubiertos la apertura en horario ininterrumpido durante las 24 horas del día (formato 24/7). El régimen vigente de horarios de apertura y cierre establece para este tipo de establecimientos públicos un máximo de 20 horas continuadas, comprendidas entre las 6:00 y las 02:00 horas, lo que impide actualmente la implantación de este modelo de funcionamiento", recoge el documento que ha puesto en exposición pública la Administración autonómica. En cualquier caso la decisión final queda en manos de los ayuntamientos.

Esta medida se enmarca en la estrategia puesta en marcha por parte de la Junta de Andalucía para promocionar los equipamientos deportivos cerrados como gimnasios o piscinas. "En materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, con capacidad para contribuir a la dinamización económica y a la generación de actividad.

En este contexto, la posibilidad de autorizar la apertura ininterrumpida de establecimientos de actividades deportivas fijos, cerrados y cubiertos durante las 24 horas del día permite dar respuesta a la evolución de los hábitos sociales y laborales, facilitando el acceso a la práctica deportiva a aquellas personas cuyos horarios de trabajo, circunstancias personales o preferencias les impiden realizar ejercicio en las franjas horarias actualmente autorizadas", expone la Consejería, que toma como referencia la realidad legislativa de otras comunidades en las que este modelo ya está implementado.

Bonificaciones fiscales por ir al gimnasio

Esta medida coincide con la decisión del Gobierno de Juanma Moreno de aprobar una deducción fiscal en el IRPF vinculada al pago de cuotas en gimnasios y centros deportivos. Desde la próxima declaración de la renta los andaluces podrán deducirse hasta un 15% (con un máximo de 100 euros) de sus cuotas con independencia de sus ingresos o patrimonio. Esta medida se estima que va a beneficiar a más de 785.000 contribuyentes que asumen pagos periódicos por el desarrollo de actividades deportivas, ya sean de los adultos o de los menores de la familia. El impacto económico se estima en unos 36 millones de euros.

"El objetivo es fomentar la práctica deportiva entre los andaluces como parte de una vida saludable. No cabe duda de que el ejercicio físico y el deporte son herramientas fundamentales para mantener y mejorar la salud física y mental", explicó la consejera de Hacienda, Carolina España, cuando se presentó esta nueva medida fiscal.