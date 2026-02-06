Andalucía bate récord de agresiones a sanitarios y los hospitales se llevan la peor parte: el 30% son físicas

A la sobrecarga laboral, el estrés y la dificultad para conciliar se suma una de las mayores lacras que sufre el personal sanitario: las agresiones. Insultos, amenazas y ataques físicos que en 2025 han alcanzado una cifra récord en los centros sanitarios públicos de Andalucía. Según el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), se han contabilizado 1.976 agresiones, un 5,9% más que en 2024, de las que 387 fueron físicas y 1.589 verbales. Un problema estructural que provoca bajas por ansiedad y estrés, movilizaciones a las puertas de los centros y una creciente presión sindical.

Desde la Consejería de Sanidad defienden que se trata de una "una contención del crecimiento" y que, a diferencia del año anterior, cuando las cifras aumentaron un 19%, este año el incremento roza el 6%. Para la cartera de Antonio Sanz, el análisis de la evolución de las agresiones en el periodo 2020-2025, junto con la tasa de incidencia por cada 1.000 profesionales, "confirma la importancia de seguir trabajando en la prevención, la concienciación y el registro adecuado de todos los episodios, tanto físicos como no físicos". Desde la Consejería recalcan que esta cifra histórica coincide con un número récord en las plantillas.

Del total de agresiones registradas, 1.976, el 48,63% fueron en hospitales y el 51,37% en centros de Atención Primaria. En los centros hospitalarios, el 30% de las agresiones fueron físicas, mientras que en los centros de salud el 90,25% de los episodios fueron agresiones no físicas. Por sexos, son las mujeres las más agredidas (el 74,04% del total); por perfil profesional, más del 82% de agresiones se da al personal sanitario, principalmente profesionales de la medicina y la enfermería.

En este sentido, esta "mejora del registro de datos" explicaría, según Sanidad, el aumento de las agresiones y responde, a la vez, a una mayor sensibilización de los profesionales y al impulso de la política de tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión. Por provincias, Almería registró 184 agresiones (33 agresiones físicas y 151 no físicas); Cádiz 282 (45 físicas y 237 no físicas); Córdoba, 173 (37 físicas y 136 no físicas); Granada 201 (51 físicas y 150 no físicas); Huelva, 95 (19 físicas y 76 no físicas); Jaén, 162 (29 físicas y 133 no físicas); Málaga, 310 (66 físicas y 310 no físicas), y Sevilla, 569 (107 físicas y 462 no físicas).

Más dl 21% las cometen pacientes psiquiátricos

Siguiendo lo establecido en el plan, recuerdan desde la Administración, los supuestos de violencia física o amenazas graves provocadas por pacientes psiquiátricos o con deterioro cognitivo se considerarán como agresión, no obstante, se ha establecido un sistema para que puedan filtrarse y recibir un tratamiento diferenciado, tanto en el registro como en las actuaciones posteriores que se lleven a cabo. Así, del total de agresiones registradas, más del 21% (21,31%) son cometidas por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, porcentaje que asciende al 48,58% cuando se trata de agresiones físicas.

CCOO reclama "más compromiso" a la Junta

Ante la publicación de los nuevos datos, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) de CCOO Andalucía se ha pronunciado exigiendo al Servicio Andaluz de Salud "un mayor compromiso en la lucha contra las agresiones tras alcanzar su máximo histórico en 2025". Según ha detallado CCOO-A, los datos "sólo recogen una parte de las agresiones, ya que aquellas que no se notifican no se registran, por lo que la realidad es aún peor".

Por tanto, confirman que superan claramente "los niveles previos a la pandemia, lo que evidencia que no se trata de un fenómeno coyuntural, sino de un problema estructural que se agrava con el tiempo". El portavoz de la FSS-CCOO Andalucía, Daniel Gutiérrez, ha mantenido que "el SAS quiso situar en 2019 el punto de inflexión en el número de agresiones como aval de sus medidas preventivas, por lo que los datos aportados este jueves vuelven a desmentirlo". En esta línea, ha indicado que "el citado incremento afecta en mayor medida a las agresiones físicas (un 6.91% más en que en 2024) que a las no físicas, aunque ambas aumentan".

Desde la organización han indicado que las agresiones verbales, amenazas, insultos o coacciones son "igualmente graves, por su impacto psicológico y laboral en los profesionales, aunque desde el SAS se intente en ocasiones minimizar su alcance o gravedad".

Más formación para más prevención

El SAS asegura que "refuerza su apuesta por la formación como una de las principales herramientas de prevención frente a las agresiones a profesionales sanitarios". Sólo en el último año se han realizado un centenar de simulacros en centros sanitarios andaluces y se ha formado a 743 profesionales en técnicas de desescalada verbal, actuaciones orientadas a mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. En esta línea, el SAS "continúa avanzando en el análisis y la prevención de las agresiones a partir de los datos correspondientes a 2025", presentados este jueves en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales.

Esta evaluación permite profundizar no sólo en el número de episodios registrados, sino también en sus características, ámbitos asistenciales y perfiles profesionales, con el objetivo de reforzar las medidas de protección, anticipación y acompañamiento. En 2025, la mayoría de las agresiones registradas han sido de carácter no físico, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.

Un delito de atentado

El SAS ha subrayado la importancia de este enfoque diferenciado para mejorar la eficacia de las actuaciones preventivas. Todas estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Prevención y Atención frente a las Agresiones del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que incluye dispositivos de seguridad en los centros, formación específica para profesionales, la figura del profesional guía para el acompañamiento tras una agresión, atención psicológica y asesoramiento jurídico.

El SAS ha recordado que las agresiones físicas o las amenazas graves a profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública están tipificadas como delito de atentado. El Servicio Andaluz de Salud ha reiterado su "compromiso firme" con la seguridad de sus profesionales y continuará trabajando de manera coordinada con los centros sanitarios, las organizaciones sindicales y los órganos técnicos de prevención para seguir mejorando la protección, la respuesta y el apoyo a quienes sufren este tipo de situaciones