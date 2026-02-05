Juanma Moreno avisa a los andaluces de más desalojos: "Cuando se ordene una evacuación hagan caso, su vida está en riesgo"

Cuatro mil personas ya han sido desalojadas en seis provincias, hay ya una quincena de municipios aislados en Andalucía y 87 carreteras cortadas por la borrasca Leonardo. Y la situación va a ir a peor especialmente en la sierra de Grazalema y en las zonas afectadas por los embalses de Arcos y Bornos, en la provincia de Cádiz. Pero también en otros puntos de Andalucía: hay casi cuarenta arroyos, ríos o embalses en nivel rojo, de máxima alerta por desbordamiento.

En este escenario y tras varios días con un despliegue sin precedentes de más de 7.000 efectivos entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, el presidente autonómico, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento a la población para que atienda las instrucciones y recomendaciones de los servicios de emergencias.

"Hemos visto imágenes que nos han sorprendido. Los cuerpos y fuerzas del Estado han tenido que rescatar a personas que estaban pasando por dónde no se podía. No se debe nadie acercar a ningún río ni arroyo. Corren peligro sus vidas", explicó el presidente de la Junta de Andalucía durante una visita a algunas de las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo en Cádiz, quien advirtió a la población de que debe atender las indicaciones cuando se produzca un desalojo. "Cuando se dé una orden de evacuación hagan caso porque su vida corre peligro", incidió. De hecho, el pasado lunes Juanma Moreno ya incidió en que se trata de "instrucciones y no recomendaciones" por lo que los incumplimientos podrían llevar aparejadas sanciones.

Los servicios de emergencia afrontan en estos momentos en Andalucía una situación sin precedentes y de máximo riesgo. Y de ahí el llamamiento a la prudencia y al cumplimiento de la normativa especialmente en lo que respecta a mantener distancias de seguridad con los arroyos y ríos. "Acercarse es correr un riesgo, que nadie se aproxime a ver el torrente de un río porque si cae al agua pone su vida en riesgo", incidió.

La situación va a ir a peor

El Gobierno andaluz asume que se encuentra ante una situación de "máxima complejidad y sin precedentes" porque siguen las precipitaciones mientras siguen los pantanos, arroyos y ríos al máximo de su capacidad. "La situación es compleja, el agua que entra en los pantanos es la que sale. Pero si sigue lloviendo va a entrar más agua de la que puede salir lo que puede dar lugar a situaciones de especial gravedad", explica Juanma Moreno. De hecho, el Gobierno central ya ha anunciado la declaración de zona catastrófica.

Entre las situaciones más "preocupantes" el presidente andaluz destaca que los problemas persisten en Grazalema, que ha batido un récord de precipitaciones durante estos días. Esas lluvias están cayendo hacia presas, arroyos y ríos que están en un nivel cada vez más peligroso.

Pero, sobre todo, la preocupación de la Junta de Andalucía se centra en el entorno de los pantanos de Bornos y Arcos de la Frontera que se encuentran al máximo de su capacidad y que se encuentran desaguando. No obstante, al continuar las lluvias va a obligar a abrir esos dos embalses.

Esto supone que la apertura de los pantanos hay zonas que puedan quedar afectadas especialmente en barriadas de Jerez. Por este motivo se trabaja con el Ayuntamiento y con las barriadas rurales para ver qué viviendas hay que evacuar para evitar riesgos.

Noelia Santos Temporal Actividad frenética de los bomberos de Córdoba por la borrasca Leonardo Efectivos del servicio de bomberos de Córdoba capital han vivido una mañana de jueves de actividad frenética. Desprendimiento de cornisas, caídas de árboles e intervenciones a causa de inundaciones han copado las salidas en una jornada marcada, de nuevo, por la borrasca Leonardo. Los bomberos informan de al menos 30 salidas por caídas de árboles y unas 15 por desprendimientos. Además, han tenido que actuar en zonas como Guadalvalle para desalojar a varias familias, así como en los asentamientos de Camino de la Barca y Camino de Carbonell. Pino centenario caído en el patio del colegio Santa Victoria. / CÓRDOBA Arboles caídos en la plaza Cardenal Toledo. / CÓRDOBA

El alto riesgo de inundaciones obliga al desalojo de 87 vecinos en Écija y El Palmar, y pone en alerta a barrios de Lora del Río La borrasca Leonardo no da tregua en la provincia de Sevilla en la jornada de este jueves. Se ha procedido a desalojar a 76 personas en Écija y otros 11 en El Palmar de Troya, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y los propios ayuntamientos. Igualmente, Lora del Río ha puesto en alerta a los vecinos que residen en zonas próximas al río Guadalquivir, para que vayan preparando sus enseres personales por si tuvieran que ser desalojados. Desde el municipio loreño, prevén una complicación en las próximas horas: "el río está subiendo a un ritmo de 15 centímetros por hora”. Para ello, han habilitado el Pabellón Pedro Toro para el posible realojo de vecinos, mientras la Cruz Roja prepara diverso material de acogida, como camas, sábanas y mantas.

Renfe mantiene suspensión de trenes por lluvia excepto el Cercanías C1 de Málaga y el AVE Madrid-Córdoba Renfe mantiene suspendida la mayor parte de los servicios ferroviarios en Andalucía debido al fuerte temporal de lluvias. Solo continúan operativos el Cercanías C1 de Málaga y el AVE Madrid-Córdoba, mientras que el resto de Cercanías de Sevilla, Cádiz y la línea C2 de Málaga permanecen cancelados. También están suprimidos numerosos servicios de Media Distancia, entre ellos las líneas Algeciras-Antequera, Granada-Almería, Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba-Jaén y Huelva-Sevilla, con alternativas por carretera solo en algunos trayectos. En Alta Velocidad y Larga Distancia, no circulan los AVE Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga ni varios servicios Alvia e Intercity. Renfe ha habilitado cambios y anulaciones de billetes sin coste y mantiene un seguimiento continuo de la situación meteorológica para reanudar el servicio cuando sea posible.

Noelia Santos La Policía Nacional aconseja desalojar el aeropuerto de Córdoba La Policía Nacional, según confirman a este periódico fuentes de Aena, ha aconsejado desalojar el aeropuerto de Córdoba ante la crecida del río Guadalquivir, que está justo al lado. Ya a media mañana el agua se quedaba cerca de la pista del aeródromo. En el aeropuerto se ha quedado el personal mínimo imprescindible para que el aeródromo pueda mantenerse operativo.