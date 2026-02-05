Ayudas
CaixaBank habilita una línea de financiación de más de 1.000 millones para los afectados por el temporal en Andalucía
La entidad financiera ofrece condiciones especiales para que los damnificados por las inundaciones que están causando daños puedan recuperar la normalidad lo antes posible
CaixaBank ha habilitado una línea de financiación de 1.000 millones de euros para los damnificados por las inundaciones provocadas por el temporal que está causando en los últimos días daños en numerosos municipios andaluces, y que se han hecho extensibles a algunas explotaciones agrícolas y ganaderas, así como a bienes y enseres personales.
Esta línea de financiación en condiciones especiales de AgroBank, la línea de negocio de CaixaBank dirigida al sector agroalimentario, tiene hasta tres años de carencia, con el objetivo de poder ayudar en aquellos casos en los que las explotaciones y cultivos hayan resultado dañados y, también, permite anticipar ayudas e indemnizaciones que permitan rehabilitar los daños causados por las fuertes lluvias.
La Dirección Territorial de CaixaBank en Andalucía ha trabajado en las últimas horas para que los afectados por esta situación puedan beneficiarse de estas ayudas que ya están disponibles a través de las oficinas de la red de CaixaBank en estos municipios.
El director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, ha subrayado el compromiso constante y prioritario de la entidad con el sector agroalimentario andaluz: “Desde CaixaBank queremos estar, una vez más, junto a un sector esencial para el desarrollo económico y social de Andalucía. Con esta línea especial de financiación, buscamos ofrecer soluciones ágiles y eficaces que permitan a los profesionales afectados afrontar las consecuencias de las recientes inclemencias meteorológicas y recuperar cuanto antes la normalidad en su actividad. Nuestro objetivo es acompañar a los agricultores andaluces en un momento especialmente complejo, apoyándolos para garantizar la continuidad de sus explotaciones y la sostenibilidad de un sector clave para nuestra tierra.”
Asi mismo, Segurcaixa Adeslas, en línea con el compromiso de Caixabank en atender a los clientes en situaciones complejas como el temporal que lleva azotando a Andalucía los últimos días, ha puesto en marcha una línea de atención telefónica (teléfono 900 103 500) gratuita y exclusiva para los clientes con pólizas en las zonas afectadas, con el objetivo de que puedan ser atendidos de forma preferente.
