Andalucía lideró el crecimiento en 2025 con un alza del PIB del 3,2%

El Gobierno andaluz ha destacado este jueves que la economía andaluza consolidó su crecimiento en 2025 al contabilizar un aumento del PIB de un 3,2%, cuatro décimas por encima de la media nacional (2,8%), «lo que confirma que Andalucía está tirando del crecimiento de España», subrayó la consejera de Economía, Carolina España, quien consideró que este crecimiento «es fruto del esfuerzo colectivo, del trabajo de los empresarios, de los trabajadores andaluces, pero también de la política económica que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía basada en la estabilidad y la confianza».

La responsable de Economía señaló que los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ratifican un crecimiento andaluz por encima de la media de España o incluso de la Zona UE, «demuestran que el Gobierno de Juanma Moreno está transformando económicamente esta tierra, y para ello está llevando a cabo reformas necesarias».

España reinvindicó la contribución de la estabilidad de Andalucía, «tanto institucional como política y también presupuestaria», y, en consecuencia, «la confianza en el ecosistema que estamos generando para que haya inversión y para que la inversión genere empleo».

«Por eso hay que escuchar a esta tierra, hay que respetarla, hay que tratarla como se merece», sostuvo durante una visita a Acesur, en Dos Hermanas, reconocida con el Premio Andalucía TRADE 2025 al Desarrollo Industrial.

En esta multinacional aceitera reiteró la importancia de las empresas como «aliadas estratégicas del Gobierno andaluz en ese proceso de transformación de Andalucía». «Porque las empresas, los emprendedores, son los que están generando empleo y riqueza», apuntó en este sentido.

España subrayó el papel primordial del sector primario y la agroindustria como motor de la economía andaluza, «ya que representa en torno al 7,1% del PIB regional y genera el 9% del empleo, lo que está muy por encima de la media nacional y de la media europea».

Para la consejera de Economía, «es un sector que se ha consolidado, se ha convertido en un referente claro de eficiencia, de modernización, con una productividad que supera con creces los niveles de España y de la Unión Europea».