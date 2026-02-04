La Junta de Andalucia destina 18,1 millones de euros al turismo sostenible

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la concesión de subvenciones a empresas turísticas andaluzas, por parte de la Consejería de Turismo y Andalucía Global de la Junta de Andalucía, destinadas a paliar los efectos de la sequía y a mitigar y adaptar los destinos turísticos andaluces al cambio climático, con una cuantía total de 18,1 millones de euros.

Según ha detallado el Gobierno andaluz en una nota, las ayudas, financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se orientan a "impulsar inversiones que mejoren la gestión eficiente del agua, refuercen la eficiencia energética y aumenten la resiliencia climática de las empresas turísticas", con impacto directo en la sostenibilidad ambiental y en la calidad de los servicios ofrecidos.

En la primera línea, dirigida a empresas de alojamiento turístico y a otras actividades vinculadas al sector, se han concedido 11,58 millones de euros a 55 entidades beneficiarias. La segunda línea, destinada a empresas de restauración y hostelería, ha supuesto la concesión de 6,53 millones de euros a 52 entidades, lo que eleva a 107 el número total de empresas apoyadas.

En concreto, las actuaciones subvencionadas incluyen proyectos de reutilización del agua procedente de fuentes alternativas, medidas de reducción del consumo en los puntos de uso, intervenciones en infraestructuras orientadas a la prevención de situaciones de exceso de calor o frío, soluciones de ajardinamiento de bajo consumo hídrico y actuaciones de mejora de la eficiencia energética.

Con esta iniciativa, la Junta pretende contribuir a modernizar el tejido empresarial turístico, reforzar la adaptación del sector a los efectos de la sequía y del cambio climático y "avanza en la consolidación de un modelo turístico más sostenible, competitivo y alineado con una gestión responsable de los recursos naturales".