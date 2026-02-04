Igualdad alerta del aumento de los feminicidios en Andalucía, con 14 registrados en 2025

El Ministerio de Igualdad muestra su «preocupación» por las elevadas cifras de feminicidios que se registraron en Andalucía en 2025 (14 asesinatos por violencia de género, el 30% del total) y en lo que va de 2026 (tres de los seis crímenes), por lo que ha reforzado la relación y coordinación con esta comunidad autónoma.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, lamentó ayer el «inicio de año negro» por la violencia de género en España: en apenas un mes han sido asesinadas seis mujeres, la mitad de ellas en Andalucía.

«Nos preocupa especialmente la situación de Andalucía. Andalucía terminó el año 2025 con14 mujeres asesinadas por violencia de género y ha iniciado el año con tres mujeres asesinadas por violencia de género. Esto nos ha hecho reforzar la relación y la interlocución con Andalucía«, declaró la ministra antes de presidir el comité de crisis en el que se analizarán los cinco primeros feminicidios de 2026 y dos casos de 2025.

Andalucía es la comunidad autónoma más poblada y también la que registra más casos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, el 21 % del total de feminicidios perpetrados desde 2003 (284 de 1.349). Sin embargo, en 2025 esta cifra se elevó a casi el 30 % del total de víctimas: 14 de 48.

Reunión de trabajo

El pasado 16 de diciembre Igualdad se reunió con la Junta de Andalucía y la Delegación del Gobierno en esa comunidad autónoma para analizar los casos y profundizar en la coordinación y en la colaboración institucional para evitar que se repitan en el futuro.

En este sentido, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresó su preocupación por el aumento de asesinatos en Andalucía y llamó la atención sobre lo que ocurrió en Málaga, una provincia donde desde junio de 2025 hasta ahora han sido asesinadas seis mujeres.

«Queremos ver qué está pasando, qué podemos hacer entre todos», aseveró, con unidad y firmeza de las instituciones ante la violencia de género.

En otro orden, la ministra de Igualdad adelantó que se está trabajando con el Consejo General de la Abogacía Española para sacar adelante un convenio de acompañamiento y seguimiento a las víctimas de violencia de género desde el momento en que toman la decisión de separarse, uno de los momentos más críticos del maltrato machista.