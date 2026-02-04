Identificados 124 proyectos de aprendizaje-servicio en las universidades públicas andaluzas

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles de un informe de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad sobre el estudio 'El aprendizaje-servicio en las universidades andaluzas: Identificación de proyectos de aprendizaje-servicio en las universidades públicas andaluzas', que analiza la implantación y el impacto de esta metodología educativa en el ámbito universitario, y que identifica 124 proyectos de Aprendizaje-Servicio en las universidades públicas de Andalucía.

Según ha informado la Junta en una nnota, el aprendizaje-servicio (ApS) es una metodología formativa que combina la adquisición de conocimientos académicos con la intervención social, permitiendo al alumnado aplicar contenidos teóricos en contextos reales. Este enfoque contribuye a "transformar la realidad socioeducativa y el entorno comunitario, al tiempo que promueve la transferencia de los aprendizajes curriculares a situaciones de la vida cotidiana".

De esta manera, el informe destaca que el alumnado se convierte en protagonista de su propio aprendizaje, tanto dentro como fuera del entorno universitario, "favoreciendo el autoconocimiento, el pensamiento reflexivo, la empatía y la inclusión social". Asimismo, el ApS no sólo aborda problemas concretos, sino que analiza sus causas y consecuencias, "generando una comprensión más profunda de la realidad social y contribuyendo a la formación de profesionales comprometidos con el bien común".

En este contexto, el estudio, llevado a cabo por un equipo de la Universidad Pablo de Olavide encabezado por Virginia Martínez Lozano, subraya el papel del voluntariado universitario como una herramienta esencial para inculcar valores y reforzar la implicación personal y emocional de la comunidad universitaria con colectivos y personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Así, el ApS se consolida como una metodología de "alto valor social" al integrar la formación académica con el servicio a la comunidad.

Asimismo, el estudio se enmarca en el convenio entre la Consejería de Igualdad y la Universidad Pablo de Olavide, prorrogado mediante una adenda firmada el 28 de septiembre de 2024, para el desarrollo del Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario, que contempla entre sus líneas de actuación la investigación sobre el aprendizaje-servicio en las universidades andaluzas.

Entre sus principales conclusiones, el informe identifica 124 proyectos de aprendizajeservicio en las universidades públicas andaluzas, de los cuales el 70% están liderados por mujeres y se desarrollan en una amplia variedad de disciplinas. En torno al 70% de los proyectos son de carácter curricular, mientras que el 35% se concentra en los ámbitos de la educación y la psicología. Además, el 90% de los proyectos han sido identificados por haber sido concedidos en convocatorias oficiales.

Por universidades, la de Sevilla concentra más del 25% de los proyectos identificados, seguida por las universidades de Almería y Granada. Así, el liderazgo femenino es mayoritario en todas las universidades, alcanzando la paridad en Almería y Córdoba.

No obstante, la mayoría de los proyectos son curriculares, seguidos de iniciativas de mejora didáctica, y destaca el peso del voluntariado en la Universidad de Cádiz, donde cerca de la mitad de los proyectos se vinculan a su Centro de Escritura.

En relación con las convocatorias, el informe señala que el aprendizaje-servicio aparece habitualmente como línea "prioritaria", aunque integrada entre otras metodologías.

Al hilo, los datos ponen de manifiesto que las convocatorias específicas dirigidas al ApS favorecen claramente el desarrollo de estos proyectos, destacando su proyección social más allá de la innovación docente, como ya ocurre en universidades como Sevilla y Jaén.

Noticias relacionadas

Por último, el Gobierno andaluz ha valorado este estudio como una herramienta de análisis relevante para reforzar el apoyo al voluntariado universitario y fomentar la participación de la juventud, "sentando las bases para una sociedad más justa, solidaria y comprometida".