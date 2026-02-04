Buscan a una joven desaparecida junto a un río en la Axarquía malagueña

Una mujer de algo más de 30 años permanece desaparecida en Sayalonga (Málaga), después de que hubiese podido ser arrastrada por el elevado caudal del río Turvilla. Así lo han indicado fuentes locales a este periódico, al tiempo que han indicado que un amplio dispositivo de búsqueda, conformado por agentes de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil, habría localizado al perro de la joven.

La desaparecida sería natural de Torrox y residiría en este otro municipio axárquico junto a su pareja. Aún con las restricciones marcadas por la incidencia de la borrasca Leonardo, la joven habría sacado a sus dos perros en las inmediaciones del río. En un momento dado, uno de los dos habría caído al cauce y, sin dudarlo un momento, la propietaria accedió a las frías aguas hasta lograr salvar el can. Desde ese momento nadie ha podido saber de su paradero.

Al parecer, ya caída la noche se ha ampliado el radio de búsqueda a la localidad de Algarrobo, donde el río Turvilla o Sayalonga pasa a tomar el nombre de este otro municipio axárquico. La fuerza del caudal acumulado y la gran cantidad de material que arrastra en este momento dificulta sobremanera la búsqueda, como han alertado los propios portavoces públicos consultados.

Al contingente con hasta ocho bomberos del Consorcio Provincial de Málaga se les han sumado con el paso de las horas integrantes de la unidad especializada GREIM de la Guardia Civil, así como del grupo también específico de actividades subacuáticas (GEAS). De esta forma, más de una veintena de agentes expertos en actuar en zonas de muy difícil acceso trabajan para poder hallar a la mujer.

Protección Civil se ha unido a las labores de búsqueda de la mujer desaparecida en el río Turvilla, Sayalonga. / l.o.

Sin precedentes

En esta parte de la Axarquía más oriental se ha superado la barrera de los 50 litros por metro cuadrado. Si con las nieves de estas últimas semanas, el nivel del río Turvilla ya presentaba cotas altas este pasado domingo, con motivo de la celebración de San Antón en la vecina localidad de Árchez, "este miércoles arrastraba el triple de agua". Muchos vecinos señalan que el río, a la altura de Sayalonga, dispone de puentes que generalmente no han presentado incidencias en cuanto a su estabilidad. Pero reconocen que las lluvias de estos meses han roto todos los límites conocidos en décadas, de manera que se han desestabilizado taludes y vías rurales utilizadas para el acceso a viviendas y explotaciones agrícolas.

En Directo

La borrasca Leonardo deja 3 muertos y miles de evacuados en Marruecos La borrasca Leonardo causó este miércoles la muerte de tres personas en Marruecos y miles de evacuados, mientras que en España y Portugal aumentaron los desalojos debido a las inundaciones y crecida de los ríos ocasionadas por las intensas precipitaciones. Dos mujeres y una niña fallecieron este miércoles en la localidad de Beni Arous, en la provincia de Larache, en el noroeste de Marruecos, afectada por el temporal, tras el derrumbe de una vivienda provocado por un deslizamiento de tierra debido a las fuertes lluvias. Fuentes locales contactadas por EFE y medios marroquíes informaron de que el suceso se produjo como consecuencia de los desprendimientos registrados en la zona en las últimas semanas, debido a las intensas precipitaciones que afectan a la región.

Miles de desalojos, inundaciones y desbordamientos de ríos: un temporal sin precedentes reparte destrozos y alertas por toda Andalucía La lluvia ha caído este miércoles sin tregua sobre una Andalucía ya saturada de agua por el tren de borrascas y activó una de las mayores emergencias climatológicas de los últimos años, con miles de desalojados, ríos al límite y un despliegue masivo de medios de todas las administraciones. El martes a las ocho de la tarde sonaron los móviles de las zonas que entraban en ese momento en aviso rojo, Grazalema y la Serranía de Ronda primero y Los Puentes en Jaén después y fue el comienzo de horas de muchísimo trabajo por parte de los equipos de emergencias. La previsión para este jueves es que lo peor del temporal se mueva a Andalucía oriental con Jaén, Granada y Málaga en el foco y también Almería, que se ha salvado esta primera jornada. En Huelva, Sevilla y Cádiz no se baja la guardia: las lluvias remiten un poco pero el peligro está ahora en los desbordamientos: la borrasca Leonardo ha llegado cuando la tierra ya no tenía apenas capacidad de absorción y los embalses, arroyos y ríos se encontraban al límite. [Lea aquí la noticia al completo]

CÓRDOBA Inundaciones en la aldea de Fuente Grande (Almedinilla) La borrasca provocó cortes de carreteras e incidencias en esta zona de la Subbética.

