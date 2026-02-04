Antonio Sanz, consejero de Emergencias: "El riesgo es extremo, hay seis ríos en nivel rojo y 18 en naranja"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado en una entrevista en Canal Sur Televisión cuál es la situación en estos momentos en Andalucía. “Lo que más preocupa es el crecimiento de los cauces, teniendo en cuenta que tenemos seis ríos ya en nivel rojo, con riesgo extremo, y 18 están en situación naranja, por tanto, en crecimiento importante. Se espera un día complejo, un día difícil”

La noche ha sido intensa después de que la Junta elevara a nivel 2 de emergencias la situación en la comunidad autónoma, con alerta roja desde la Aemet en Grazalema y la sierra de Cádiz, Ronda en Málaga, Los Puentes en Jaén y también el Campo de Gibraltar, donde el aviso pasó a ser rojo esta misma noche. “Hemos tenido una noche intensa, con 159 incidencias, ayer tuvimos casi 300”, explicó Sanz, que elevó a 5.500 las incidencias atendidas en esta cadena de borrascas.

La Junta de Andalucía defendió que ha actuado con anticipación, se suspendieron las clases en todos los colegios e institutos de Andalucía, se han limitado los desplazamientos y se han desplegado los servicios de emergencias en los puntos críticos.

Se cumplen las previsiones

Hoy toca actuar e intervenir y los pronósticos de lluvias intensas y torrenciales se están cumpliendo. "Las lluvias se prevén, desde luego, intensas durante el día de hoy. Solamente en Grazalema han caído 164,6 litros por metro cuadrado, solo desde la medianoche hasta las seis de la mañana. La situación de los cauces en este momento es la mayor preocupación que tenemos, especialmente en la zona de Guadarranque, Campo de Gibraltar y la situación de Jerez, del Guadalete, junto a la de Jaén, de Los Puentes, que ayer fue desalojada”, explicó el consejero Sanz. En total, en Andalucía se han desalojado a 3.163 personas.

El Gobierno andaluz ha reunido esta mañana al Comité Asesor del Plan de Emergencia para evaluar la situación. Empezarán a anunciarse medidas sobre si este jueves siguen suspendidas las clases en colegios o institutos o se retoma la actividad docente. “Siempre nos moveremos según la evolución”, avisó Sanz.

“Lo importante es que en el día de ayer se tomaron las decisiones, especialmente en las zonas más complejas. Todo está funcionando tal y como se había previsto, especialmente con las medidas de prevención, pero también tengo que decir que se están cumpliendo los escenarios previstos, y por tanto, la intensidad de la lluvia está creciendo, y las incidencias son constantes, como lo son constantes desde el punto de vista de taludes, de carreteras, de situaciones complejas”, explicó el responsable del Gobierno andaluz.

26 carreteras cortadas

En estos momentos hay 26 carreteras cortadas. Están movilizados 1.200 efectivos del Infoca, de la Agencia de Emergencias, operativos en estos momentos ya hay 200. También están movilizados 250 militares de la Unidad Militar de Emergencias, junto a efectivos de Guardia Civil y, lógicamente, policías locales, Protección Civil y Cruz Roja. “La movilización es muy importante, y también la colaboración ciudadana está siendo muy importante”, subrayó Sanz, que quiso agradecer a los andaluces la comprensión. “Creo que hay una concienciación clara de que estamos ante una situación de riesgo muy alto y lo importante siempre es prevenir y ofrecer y otorgar la máxima seguridad como prioridad para las personas. Luego, como todos los casos, en unos casos habrá mayor incidencia que en otros, pero que nunca nos pille por sorpresa”, subrayó.

Ante el riesgo extremo de inundaciones todo está diseñado para actuar de inmediato. Se pide a la población máxima concienciación, que evite desplazamientos que no sean estrictamente imprescindibles, especialmente en las zonas afectadas, pero, por supuesto, que “por muchas veces haya cruzado por algún arroyo, por algún río, por algún cauce que normalmente iba seco, aunque piense que ha pasado por allí muchas veces, no lo haga”, enfatizó el responsable de las Emergencias en Andalucía.

“No damos consejos, no damos recomendaciones, damos instrucciones desde el 112, que son de obligado cumplimiento, igual que cuando se solicita que se desaloje en zona, también es de obligado cumplimiento, porque estas decisiones se toman por seguridad de las personas”, avisó Sanz.

Noticias relacionadas

Hay 50 embalses que están ya aliviando agua, llueve en toda Andalucía y apretará de 12 a 4 de la tarde, según las previsiones, una franja en la que se espera que caiga agua con mayor intensidad, aunque durante todo el día estará lloviendo.

En Directo

Juan Carlos Roldán Baena habilita tres puntos de emergencia por el temporal La Policía Local de Baena intensifica la vigilancia y el personal de Servicios Municipales está disponible ante cualquier incidencia, con el apoyo de Protección Civil y la Red Radio de Emergencia. La noticia completa aquí.

Araceli R. Arjona "El río va a saltar, pero no sabemos cuando": tensión en Guadalvalle y Altea En Guadalvalle y Altea, el trajín de vecinos comprobando la subida del río es constante mientras la Policía Local está llamando casa por casa para ver cuántas personas hay, en qué situación de movilidad, si hay niños o animales en caso de que sea necesaria la evacuación. "El río va a saltar pero no sabemos cuándo", ha comentado un policía, que llama a la prudencia a la ciudadanía. De momento, el río ha crecido metro y medio en esta zona y está a tres metros de la superficie, arrastrando todo lo que encuentra a su paso.

Daños en la Senda Litoral de Mijas por las borrasca Leonardo. / AYUNTAMIENTO DE MIJAS Daños en la Senda Litoral en Mijas, caída de árboles y cierre de accesos a las playas Mijas vive una jornada marcada por el fuerte temporal que ha golpeado durante la noche a distintas zonas del municipio. Según ha informado el Ayuntamiento de Mijas, a primera hora de este miércoles 4 de febrero, el episodio de intenso oleaje y lluvia ha provocado incidencias en la costa, afectando de lleno a la Senda Litoral, y ha obligado a activar un amplio dispositivo de coordinación municipal.

Manuel Á. Larrea La Junta informa del corte de dos carreteras más: ocho en toda la provincia A las seis carreteras de la red provincial cortadas, se suman dos más de la red autonómica. La Junta de Andalucía ha informado del cierre de la En la Subbética, la A-4154, en Priego, por la caída de un talud, y de la C-336, en Monturque, por el desbordamiento del río Cabra.