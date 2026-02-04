Más de 3.500 desalojados en Andalucía, 46 vías cortadas y un herido por borrasca Leonardo

Más de 3.500 personas han sido desalojadas por ahora de forma preventiva de sus viviendas por las intensas precipitaciones que está dejando en toda Andalucía, salvo en Almería, la borrasca Leonardo, y hay 46 carreteras cortadas, así como un herido en Ubrique (Cádiz) por el derrumbe de una vivienda.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha ofrecido este miércoles estos datos provisionales hasta las 14.00 horas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y ha avanzado que hay una persona herida por politraumatismo en Ubrique al haberse derrumbado una vivienda.

Ha explicado que la situación es preocupante en todas las provincias, salvo en Almería, y especialmente en Grazalema (Cádiz), donde hay más de 400 desalojados y la previsión de que las precipitaciones superen los 350 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Ante esta situación, la Consejería ha activado un puesto de mando avanzado en la zona de Grazalema y ha movilizado un vehículo de acción logística de servicios sanitarios. Además, están cortadas las carreteras que unen Grazalema con El Bosque y con Ubrique.

Más de 6.212

Desde la entrada de la borrasca Leonardo, a lo que se ha unido un nuevo fenómeno atmosférico en la región, se han gestionado en Andalucía 6.212 incidencias, de las que 651 han sido solo este miércoles, concentradas 189 en la provincia de Cádiz.

También en la provincia de Huelva se han producido desalojos por el río Calaña y están vigilantes con el desembalse en la ribera del Guadiana; en el Campo de Gibraltar, donde además está aislada por carretera la localidad de Jimena de la Frontera; en Jerez de la Frontera por la crecida del Guadalete y unas 600 personas desalojadas en una urbanización en Jaén.

Sanz ha advertido de que lo más preocupante hoy son los cauces de los ríos con catorce en nivel rojo con situación de riesgo extremo, igual que se encuentran diez embalses, y 31 en nivel naranja, y ha precisado que el día es complejo y que estos datos irán cambiando a lo largo de la jornada.

De hecho, el comité asesor del plan de emergencias se reunirá esta tarde para evaluar la situación y adoptar las decisiones para mañana jueves, cuando se espera una mejoría del tiempo, relativa a los centros educativos, que este miércoles están cerrados, y sobre la movilidad y los desplazamientos.

Asimismo, ha trasladado un mensaje de prudencia a los ciudadanos porque, aunque "haya menos lluvia no quiere decir que baje el peligro, incluso lo contrario" y ha recordado que está prohibido cruzar ríos y arroyos por las escorrentías de agua que lo hace muy peligroso.

En Directo

Corte total en la A-44 en Jaén por desprendimientos: interrumpido el tráfico hacia Motril La autovía A-44 ha quedado completamente cerrada al tráfico a la altura del municipio de Campillo de Arenas, en la provincia de Jaén. El corte total se sitúa en el punto kilométrico 69 y afecta a los carriles en sentido Motril, donde se han producido importantes desprendimientos de tierra y rocas sobre la calzada como consecuencia de la saturación de agua en los taludes por la borrasca Leonardo.

Diario CÓRDOBA Inundaciones en Campo de Aras (Lucena) Campo de Aras, en Lucena, sufre inundaciones provocadas por el paso del temporal. Las cunetas no pueden absorber toda el agua caída en las últimas horas. Además, sufren problemas con el suministro eléctrico por la caída de un árbol.

José Muñoz Caro Avisan a los vecinos de Pedro Díaz y La Graja por la subida del río Genil En Palma del Río, Policía Local y Protección Civil informan de la subida del río Genil a los vecinos de Pedro Díaz y La Graja. Varias familias desalojan de forma voluntaria sus viviendas en esta zona.

El tiempo en Córdoba por horas. / CÓRDOBA ¿Seguirá lloviendo en Córdoba? Aquí puedes consultar la predicción del tiempo en Córdoba por horas.