Balance

Más de 3.500 desalojados en Andalucía, 46 vías cortadas y un herido por borrasca Leonardo

Emergencias ha gestionado desde la entrada de la borrasca Leonardo, 6.212 incidencias, de las que 651 han sido solo este miércoles

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

La borrasca Leonardo golpea con fuerza en Andalucía: más de 3.000 desalojados, zonas inundadas y carreteras cortadas

La borrasca Leonardo golpea con fuerza en Andalucía: más de 3.000 desalojados, zonas inundadas y carreteras cortadas

Sara Fernández

EFE

Sevilla

Más de 3.500 personas han sido desalojadas por ahora de forma preventiva de sus viviendas por las intensas precipitaciones que está dejando en toda Andalucía, salvo en Almería, la borrasca Leonardo, y hay 46 carreteras cortadas, así como un herido en Ubrique (Cádiz) por el derrumbe de una vivienda.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha ofrecido este miércoles estos datos provisionales hasta las 14.00 horas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y ha avanzado que hay una persona herida por politraumatismo en Ubrique al haberse derrumbado una vivienda.

Ha explicado que la situación es preocupante en todas las provincias, salvo en Almería, y especialmente en Grazalema (Cádiz), donde hay más de 400 desalojados y la previsión de que las precipitaciones superen los 350 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Ante esta situación, la Consejería ha activado un puesto de mando avanzado en la zona de Grazalema y ha movilizado un vehículo de acción logística de servicios sanitarios. Además, están cortadas las carreteras que unen Grazalema con El Bosque y con Ubrique.

Más de 6.212

Desde la entrada de la borrasca Leonardo, a lo que se ha unido un nuevo fenómeno atmosférico en la región, se han gestionado en Andalucía 6.212 incidencias, de las que 651 han sido solo este miércoles, concentradas 189 en la provincia de Cádiz.

También en la provincia de Huelva se han producido desalojos por el río Calaña y están vigilantes con el desembalse en la ribera del Guadiana; en el Campo de Gibraltar, donde además está aislada por carretera la localidad de Jimena de la Frontera; en Jerez de la Frontera por la crecida del Guadalete y unas 600 personas desalojadas en una urbanización en Jaén.

Sanz ha advertido de que lo más preocupante hoy son los cauces de los ríos con catorce en nivel rojo con situación de riesgo extremo, igual que se encuentran diez embalses, y 31 en nivel naranja, y ha precisado que el día es complejo y que estos datos irán cambiando a lo largo de la jornada.

De hecho, el comité asesor del plan de emergencias se reunirá esta tarde para evaluar la situación y adoptar las decisiones para mañana jueves, cuando se espera una mejoría del tiempo, relativa a los centros educativos, que este miércoles están cerrados, y sobre la movilidad y los desplazamientos.

Asimismo, ha trasladado un mensaje de prudencia a los ciudadanos porque, aunque "haya menos lluvia no quiere decir que baje el peligro, incluso lo contrario" y ha recordado que está prohibido cruzar ríos y arroyos por las escorrentías de agua que lo hace muy peligroso.

