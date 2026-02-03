De 600 a 30.000 euros de multa: el duro castigo por saltarse las medidas del temporal este miércoles en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este martes de que no cumplir las instrucciones de las Fuerzas de Seguridad ante los desalojos por riesgo de inundación puede acarrear multas. Tras la reunión del comité del Plan de Emergencias, ha subrayado que “no son recomendaciones”, sino "instrucciones" destinadas a proteger a la población frente a una de las mayores lluvias que ha vivido Andalucía en lo que va de siglo. Y aquel que se las salte, se enfrenta a una posible multa. La instrucción en caso de riesgo de inundación es que "salgan de sus casas. Esto es más que recomendaciones, son instrucciones, y recuerdo que, por tanto, llevan aparejado un reproche administrativo en forma de multa que podemos asumir y que se asume una vez que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado consideran que no se están cumpliendo las normas que se han puesto en marcha".

Sobre todo, estas indicaciones van destinadas a quienes viven en zonas inundables y han sufrido episodios previos, por lo que conocen las pautas básicas de autoprotección: "Tienen que irse a la parte más elevada de su vivienda para evitar que el agua las arrastre. Si están muy cerca del río, lo mejor es irse a otro lado". "Desde la Administración y desde el operativo montado, vamos a estar pendientes", ha apostillado el presidente.

Estas multas, según confirman fuentes de la Consejería de Presidencia a este periódico, se rigen por el delito de desobediencia a la autoridad. Este se aplica por dos vías. La normal, cuando es menos grave, es la vía administrativa, mediante la Ley Mordaza. El art. 36.6 LO 4/2015 hace referencia infracciones graves, que se sancionan con multas que oscilan desde los 601 hasta los 30.000 euros, con tramos mínimo/medio/máximo. Aunque pagando en 15 días se podría reducir al 50%.

Por ejemplo, aplicándolo a este contexto, saltarse esta normativa en caso de que haya que desalojar una vivienda y alguien se niegue, sería equiparable a la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos; reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas; portar, exhibir o usar armas prohibidas; o incluso el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

En el caso de que constituya un delito, se regiría por el artículo 556 del Código Penal. En este caso, se castiga resistir o desobedecer gravemente a la autoridad o sus agentes con una pena que va desde los tres meses a un año de prisión o multas de seis a 18 meses.

El presidente andaluz ha sido tajante al precisar que, en caso de riesgo de inundación, la instrucción es salir de las viviendas. La Junta insiste en que estas medidas buscan evitar situaciones de peligro ante un escenario meteorológico e hidrológico adverso que puede agravarse en las próximas horas.

Clases suspendidas y nivel 2 activado

Como parte del paquete de decisiones, las clases presenciales en colegios e institutos quedarán suspendidas este miércoles en todas las provincias salvo Almería. La enseñanza se impartirá de forma telemática, al contar los centros con medios para ello. El comité asesor ha acordado elevar a situación operativa 2 el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, lo que permite incorporar medios extraordinarios de otras administraciones y preposicionar recursos, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME), para una respuesta rápida si fuera necesaria.

En Directo

Estas son las carreteras cortadas en Andalucía por el temporal El temporal mantiene cortadas varias carreteras de la red secundaria en Andalucía por inundaciones y desprendimientos, según la relación de incidencias facilitada. Las afectaciones se concentran sobre todo en Cádiz, aunque también se registran cortes puntuales en Córdoba, Granada y Málaga, lo que está complicando la movilidad en distintos puntos de la comunidad. En la provincia de Cádiz, permanecen cerradas la A-2075 en Rota y la A-8126 en Algodonales, además de la CA-405R2 en San Roque. También están cortadas varias vías del entorno de Jerez: CA-3102 (Jerez de la Frontera), CA-3104 (Guadalcacín), CA-3110 (La Ina), CA-3113 (El Portal) y CA-4107 (Torrecera). La lista de carreteras afectadas en Cádiz se completa con la CA-5101 en Gibalbín, la CA-6101 en Bornos, la CA-6105 en Los Barrancos y la CA-6200 en Alcalá de los Gazules, así como varios cortes en la Sierra: CA-8105 y CA-8104 en Ubrique, CA-9101 en Olvera, CA-9104 en Grazalema, CA-9107 en Olvera y la CA-9120 en Torre Alháquime. Fuera de Cádiz, la provincia de Córdoba registra el corte de la CO-4207 en Malabrigo. En Granada, permanecen cerradas la A-336 en Anzola y la A-4026 en Pinos-Genil. Y en Málaga, el temporal obliga a interrumpir la circulación en la MA-8302 en Estepona, la A-366 en Guaro y la A-7150 en Casares. Se recomienda extremar la precaución y evitar desplazamientos por estas zonas mientras persistan las incidencias.

Manuel Ruiz Consejos de seguridad y al volante ante el temporal Las lluvias intensas y los episodios de inundaciones suponen un riesgo grave para la seguridad vial. Ante este tipo de situaciones, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA 112), recuerda una serie de recomendaciones fundamentales para los conductores con el objetivo de evitar accidentes y situaciones de peligro. Dentro de esta guía se encuentran consejos ante balsas de agua, desplazamientos en coche y situaciones posibles en carretera. [Lee aquí la noticia completa]

Fabiola Mouzo El Ayuntamiento habilita el pabellón de Vistalegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado el pabellón de Vistalegre como punto de encuentro en caso de evacuación ante las posibles inundaciones que podría generar la borrasca Leonardo. A causa del nivel de emergencia 2 decretado por la Junta de Andalucía se suspende la actividad deportiva programada este fin de semana y se deja el espacio en caso de ser necesario para atender a los vecinos de Córdoba. En este sentido, el Consistorio ha informado de que, en concreto, este espacio queda habilitado como punto de encuentro en caso de evacuación, tal y como dicta el protocolo de actuación en el citado nivel de emergencia. Además, el Gobierno municipal recomienda "extremar la precaución y seguir las indicaciones oficiales". [Lea aquí la noticia al completo]

