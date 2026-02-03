Moreno anuncia la "suspensión de la actividad lectiva en toda Andalucía salvo Almería" este miércoles

La Junta de Andalucía ha suspendido las clases en los colegios este miércoles en toda la comunidad autónoma excepto Almería por las precipitaciones. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha señalado en una rueda de prensa este martes que Andalucía vivirá "un fenómeno excepcional y muy poco frecuente". De hecho, ha puntualizado que estas son las mayores lluvias que ha vivido Andalucía en lo que va de siglo.

Andalucía se prepara para una situación atmosférica excepcional. A partir de las 21:00 de este miércoles llegará a la comunidad una masa de aire muy húmedo de origen caribeño que se extiende desde Santo Domingo hasta el Sur de la Península Ibérica, donde se une también a la borrasca Leonardo, que afecta ya al territorio. Así, se vivirá una situación compleja que, sumada a las lluvias de los últimos días, dejará riesgos de inundación en distintos puntos de la geografía.

La principal medida que ha tomado la Junta, que trabaja ya como un Cecopi con las administraciones, ha sido la suspensión de la actividad lectiva en la comunidad salvo en Almería y la recomendación de suspender la universidad. Moreno ha puntualizado que las clases se desarrollarán de forma telemática y no ha descartado que la medida pueda ampliarse a la provincia almeriense, según la evolución. Además, desde la Junta ha puntualizado que podría alargarse al jueves.

Hasta 700 litros en Grazalema

En zonas como Grazalema se llegarán a recoger entre 500 y 700 litros por metro cuadrado. Ante esta situación, las autoridades han decidido decretar alertas en todas la comunidad que serán rojas en puntos como la zona Norte y Sur de Grazalema, Ronda y el Estrecho de Gibraltar. Además, Moreno ha puntualizado que el "aviso naranja intenso que puede pasar a rojo" en distintos puntos si la evolución es a peor. De hecho, el presidente ha subrayado que irán "transformando o tomando nuevas medias".

El problema, según ha señalado el presidente, no es el agua que caiga, sino la que acumula ya el territorio. Esto provoca que "cualquier zona inundada en los últimos 50 años podría volver a inundarse". Preocupa en especial la comarca de Jerez, el Campo de Gibraltar, el Guadalhorce, la Costa del Sol, y la urbanización de Los Puentes en Jaén. De hecho, en Jerez ya hay evacuados y, según el presidente, "la situación puede ir a peor". Así, ha llamado a la prudencia "vivan donde vivan, porque la situación podría cambiar de forma súbita".

"Los suelos completamente empapados, los pantanos en máximos y ríos en crecidas históricas", ha enumerado Moreno. De hecho, desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir han anunciado que ya "hay 33 pantanos desembalsando". En total, sumado a los pantanos dependiente de la Junta y el de la Colada, hay 50 pantanos desaguando en la comunidad. Además, se suma de Alcoba en Portugal, cuyo desembalse afecta a Huelva.

Peligro de inundaciones y sistema ES-Alert

Las lluvias serán "intensas y constantes" y supondrán "riesgo de inundaciones" en distintos puntos del territorio. La Junta ha pedido restringir los movimientos todo lo posible ante inundaciones o posibles desprendimientos. La situación se mantendrá hasta el viernes, cuando se espera una breve tregua que terminará el sábado, cuando volverá el agua.

Ante esta situación, la Junta ha puesto en marcha medidas excepcionales y ha activado la situación 2 de emergencia. El objetivo es anticiparse. Esto permite preposicionar a la UME "y que no haya que esperar cuatro o cinco horas que necesita para movilizarse", como ha explicado Moreno, para contener balsas mineras o taludes. Además, se activará toda la Protección Civil, la Cruz Roja, la Guardia Civil, los Colegios de Psicólogos y el Infoca está activado al 100% y esperan activar las policías locales.

La Junta ya ha anunciado que activará el sistema ES-Alert a partir de las 20:00 por riesgo de lluvias muy elevado o por inundaciones en Grazalema, la zona de Gibraltar, Ronda y la urbanización de Los Puentes, donde el agua llega a toda velocidad. Moreno ha pedido seguir los canales oficiales y ha recordado que "más que recomendaciones, son instrucciones", por lo que, aquellos ciudadanos que no las cumplan podrán enfrentarse a sanciones administrativas.