Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporalCierre colegiosParcelacionesNivel del ríoMapa de inundacionesPreparativosDesalojosCarreterasEmbalsesAlta velocidad
instagramlinkedin

Memoria histórica

La Junta pide que haya más aportaciones de fondos para abrir las fosas

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, denuncia que la falta de ayuda para la identificación genética de los exhumados provoca un "colapso"

Exhumaciones en Córdoba.

Exhumaciones en Córdoba. / Víctor Castro

Europa Press

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, pidió ayer a otras administraciones que aporten fondos y se sumen a las tareas de identificación de restos de víctimas del franquismo que aún están en fosas comunes para así poder descongestionar a la Universidad de Granada (UGR), con la que la Administración autonómica tiene un convenio para estas tareas.

En comisión parlamentaria, Del Pozo ha explicado que la Junta está exhumando «a muchísima velocidad. Llevamos más de 5.000 cuerpos en Andalucía y 7.000 identificaciones genéticas, y el 93% de las esas identificaciones las paga la Junta de Andalucía«. «Exhuman todas las administraciones pero la identificación la hacemos nosotros en Granada. Se evitaría el colapso del que ustedes hablan -en alusión a la oposición- si cada administración tuviera un convenio, aportara fondos y se buscaran otras alternativas que no recayeran sólo en Granada».

La parlamentaria socialista Isabel Ambrosio ha pedido al Gobierno de Juanma Moreno que «sea valiente». «Si no están cómodos con la Ley de Memoria Democrática, deróguenla, pero es una falta de respeto a las miles de familias que estaban esperando a que Andalucía cumpliera con esa Ley y que le pudieran devolver la dignidad, ya que no le van a poder devolver los años de dolor y sufrimiento».

Noticias relacionadas y más

Desde Vox, han insistido en que su formación «se opone a lo que consideramos una manipulación de la historia de España, y más concretamente de Andalucía«, ya han recordado que «hemos logrado derogar tres leyes de memoria», en referencia a Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León. «Nosotros -ha replicado la consejera- nunca hemos estado de acuerdo con las leyes de parte en memoria democrática. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero eso no tiene que tener como consecuencia que no compartan algo que es de humanidad».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Justicia archiva las querellas de PSOE y Podemos por los contratos de emergencia del SAS durante la pandemia
  2. La Junta de Andalucía lleva el aceite de oliva virgen a 2.000 centros escolares
  3. Bono Alquiler Joven en Andalucía: cómo solicitarlo, requisitos y cuantías
  4. El empleo crece con fuerza en Andalucía: hay 138.400 personas más trabajando y 29.900 parados menos
  5. Más de 3.500 incidencias en Andalucía durante el paso de la borrasca Kristin, 289 de ellos en Córdoba
  6. La borrasca Francis deja 470 desalojos en Cádiz y daños en varias provincias de Andalucía
  7. El Parlamento andaluz secunda la petición de Medalla de Andalucía al pueblo de Adamuz
  8. Andalucía registra la temperatura mínima más baja del país con -17,3ºC en Sierra Nevada

La Junta pide que haya más aportaciones de fondos para abrir las fosas

La Junta pide que haya más aportaciones de fondos para abrir las fosas

Alerta por la borrasca Leonardo: los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas

Alerta por la borrasca Leonardo: los embalses cordobeses ganan otros 50 hectómetros cúbicos en tan solo 24 horas

De 600 a 30.000 euros de multa: el duro castigo por saltarse las medidas del temporal este miércoles en Andalucía

De 600 a 30.000 euros de multa: el duro castigo por saltarse las medidas del temporal este miércoles en Andalucía

Moreno anuncia la "suspensión de la actividad lectiva en toda Andalucía salvo Almería" este miércoles

Moreno anuncia la "suspensión de la actividad lectiva en toda Andalucía salvo Almería" este miércoles

¿Qué es un río atmosférico? El fenómeno excepcional que acompaña a la borrasca Leonardo y pondrá en alerta a Córdoba y Andalucía este miércoles

¿Qué es un río atmosférico? El fenómeno excepcional que acompaña a la borrasca Leonardo y pondrá en alerta a Córdoba y Andalucía este miércoles

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

El CAAC abre en otoño el Pabellón del siglo XV como sede de su colección permanente tras 5 años de obras y casi 9 millones de inversión

Aviso especial de la Aemet: lo peor llega el miércoles, con lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento

Aviso especial de la Aemet: lo peor llega el miércoles, con lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento
Tracking Pixel Contents