Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mercado andalusíFuneral en la CatedralAlojamientos turísticosArancel indioCCFNivel del ríoNuevas viviendasExámenes BLET
instagramlinkedin

Medio ambiente

¿Qué es la lluvia engelante y por qué está afectando a Sierra Nevada?

La estación granadina ha pospuesto la apertura a las 10.00 horas por trabajos de desbloqueo tras una lluvia engelante durante la madrugada

Trabajos de desbloqueo de remontes en Sierra Nevada, en imagen de archivo.

Trabajos de desbloqueo de remontes en Sierra Nevada, en imagen de archivo. / Guille Sánchez

Claudio Guarino

Sevilla

La estación de esquí de Sierra Nevada ha retrasado este sábado su apertura hasta las 10.00 horas debido a las tareas de desbloqueo de hielo que se están realizando en los remontes, afectados por un episodio de precipitación engelante durante la noche.

La entidad gestora del recinto ha explicado que todos los remontes quedaron bloqueados por acumulación de hielo, lo que ha obligado a iniciar trabajos de acondicionamiento y seguridad antes de permitir el acceso de los usuarios a las instalaciones.

Kilómetros esquiables y restricciones

La jornada cuenta con 26 kilómetros esquiables. No obstante, no está permitido esquiar fuera de las pistas balizadas por la existencia de un riesgo considerable de avalancha. Por el mismo motivo de seguridad, queda prohibido el esquí de montaña en la pista El Río.

Además, durante este fin de semana (31 de enero y 1 de febrero) se ha suspendido la venta de tiques de telecabina para peatones, una medida preventiva mientras se mantienen las condiciones adversas.

Noticias relacionadas

Qué es la lluvia engelante

La precipitación engelante se produce cuando gotas de agua caen sobre superficies con temperaturas bajo cero y se congelan al contacto, generando capas de hielo que pueden provocar incidencias en infraestructuras y transportes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Justicia archiva las querellas de PSOE y Podemos por los contratos de emergencia del SAS durante la pandemia
  2. La Junta de Andalucía lleva el aceite de oliva virgen a 2.000 centros escolares
  3. Bono Alquiler Joven en Andalucía: cómo solicitarlo, requisitos y cuantías
  4. La primera bebé andaluza de 2026 nace en Huelva un minuto después de la campanadas
  5. El empleo crece con fuerza en Andalucía: hay 138.400 personas más trabajando y 29.900 parados menos
  6. La borrasca Francis deja 470 desalojos en Cádiz y daños en varias provincias de Andalucía
  7. Andalucía registra la temperatura mínima más baja del país con -17,3ºC en Sierra Nevada
  8. El Parlamento andaluz secunda la petición de Medalla de Andalucía al pueblo de Adamuz

¿Qué es la lluvia engelante y por qué está afectando a Sierra Nevada?

¿Qué es la lluvia engelante y por qué está afectando a Sierra Nevada?

El SAS convoca más de 180 plazas para médicos en zonas rurales con contratos de 2 años y mediante concurso de méritos

El SAS convoca más de 180 plazas para médicos en zonas rurales con contratos de 2 años y mediante concurso de méritos

El Ayuntamiento de Huelva aprueba por unanimidad el hermanamiento con Adamuz

El Ayuntamiento de Huelva aprueba por unanimidad el hermanamiento con Adamuz

Arranca la nueva hoja de ruta para las enfermedades raras hasta 2029: “Afecta a medio millón de andaluces”

Arranca la nueva hoja de ruta para las enfermedades raras hasta 2029: “Afecta a medio millón de andaluces”

La ley que endurece las sanciones a las viviendas turísticas ilegales en Andalucía sale adelante: multas de hasta 600.000 euros

La ley que endurece las sanciones a las viviendas turísticas ilegales en Andalucía sale adelante: multas de hasta 600.000 euros

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Más de 3.500 incidencias en Andalucía durante el paso de la borrasca Kristin, 289 de ellos en Córdoba

Más de 3.500 incidencias en Andalucía durante el paso de la borrasca Kristin, 289 de ellos en Córdoba

Sanz asegura que Andalucía estuvo «a la altura» en el accidente de Adamuz

Tracking Pixel Contents