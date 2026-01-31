Medio ambiente
¿Qué es la lluvia engelante y por qué está afectando a Sierra Nevada?
La estación granadina ha pospuesto la apertura a las 10.00 horas por trabajos de desbloqueo tras una lluvia engelante durante la madrugada
Claudio Guarino
La estación de esquí de Sierra Nevada ha retrasado este sábado su apertura hasta las 10.00 horas debido a las tareas de desbloqueo de hielo que se están realizando en los remontes, afectados por un episodio de precipitación engelante durante la noche.
La entidad gestora del recinto ha explicado que todos los remontes quedaron bloqueados por acumulación de hielo, lo que ha obligado a iniciar trabajos de acondicionamiento y seguridad antes de permitir el acceso de los usuarios a las instalaciones.
Kilómetros esquiables y restricciones
La jornada cuenta con 26 kilómetros esquiables. No obstante, no está permitido esquiar fuera de las pistas balizadas por la existencia de un riesgo considerable de avalancha. Por el mismo motivo de seguridad, queda prohibido el esquí de montaña en la pista El Río.
Además, durante este fin de semana (31 de enero y 1 de febrero) se ha suspendido la venta de tiques de telecabina para peatones, una medida preventiva mientras se mantienen las condiciones adversas.
Qué es la lluvia engelante
La precipitación engelante se produce cuando gotas de agua caen sobre superficies con temperaturas bajo cero y se congelan al contacto, generando capas de hielo que pueden provocar incidencias en infraestructuras y transportes.
- La Justicia archiva las querellas de PSOE y Podemos por los contratos de emergencia del SAS durante la pandemia
- La Junta de Andalucía lleva el aceite de oliva virgen a 2.000 centros escolares
- Bono Alquiler Joven en Andalucía: cómo solicitarlo, requisitos y cuantías
- La primera bebé andaluza de 2026 nace en Huelva un minuto después de la campanadas
- El empleo crece con fuerza en Andalucía: hay 138.400 personas más trabajando y 29.900 parados menos
- La borrasca Francis deja 470 desalojos en Cádiz y daños en varias provincias de Andalucía
- Andalucía registra la temperatura mínima más baja del país con -17,3ºC en Sierra Nevada
- El Parlamento andaluz secunda la petición de Medalla de Andalucía al pueblo de Adamuz