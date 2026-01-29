La solicitud de plaza para el primer ciclo de Infantil en Andalucía se inicia el 1 de abril

La Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional abrirá el 1 de abril el plazo para solicitar plaza en los centros que ofrecen el primer ciclo de Educación Infantil. Dicho plazo estará abierto hasta el 30 del mismo mes.

En la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el 6 de marzo, el alumnado que haya formalizado su matrícula en centros de nueva adhesión al programa de ayuda, alumnado que permaneciera en lista de espera, alumnado que se incorpora al centro por primera vez o por cambio de centro podrá ejercer su derecho a la reserva de plaza. Del 16 al 27 de marzo, estará operativo el plazo de presentación de solicitudes de reserva de plaza; el 30 de marzo, se producirá el anuncio de la oferta educativa y del 1 al 30 de abril, el plazo de presentación de solicitudes del procedimiento ordinario de admisión. El calendario del procedimiento de admisión continúa con la publicación del baremo provisional de reserva, que será el 7 de mayo.

Entre el 8 y el 21 de mayo, se podrán presentar alegaciones y el 27 de mayo, se publicará la resolución del procedimiento de reserva y ordinario de admisión. La formalización de la matrícula será entre el 1 y el 10 de junio y el 18 de junio se publicará la relación de centros con plazas vacantes.

Un total de 33 centros concertados y privados se han adherido al programa de ayudas a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Infantil para este curso 2025/2026, lo que supone un total de 1.466 plazas. Son pues 1.483 los centros privados y concertados adheridos al programa, cuatro más que en el curso anterior. Con la oferta pública, son 2.200 los centros que ofrecen ayudas a las familias para escolarizar a sus hijos en el primer ciclo de Infantil.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía destina este curso a bonificaciones para el primer ciclo de Educación Infantil un montante de 259 millones de euros, de los cuales diez van destinados a sufragar la implantación de la gratuidad de 2 a 3 años. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció en el Parlamento andaluz que la gratuidad de las plazas de 2 a 3 años beneficiará a un total de 67.000 menores.