El Parlamento andaluz secunda la petición de Medalla de Andalucía al pueblo de Adamuz

El Parlamento de Andalucía ha secundado este jueves la petición de que el pueblo de Adamuz, en Córdoba, sea condecorado con la Medalla de Andalucía por haber dado un "ejemplo luminoso" por la generosidad y solidaridad con la que actuaron sus vecinos en el trágico accidente ferroviario del pasado 18 de enero.

El presidente de la Cámara regional, Jesús Aguirre, ha leído esta declaración institucional, que ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos, al inicio del pleno extraordinario de este jueves, en el que comparece el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, para dar cuenta de la actuación de la Junta en el marco de sus competencias. En ella, la Cámara ha destacado que Adamuz "representa el espíritu generoso y desinteresado que caracteriza al pueblo andaluz", una actitud que merece una distinción.

Los parlamentarios andaluces han querido también expresar las condolencias para las familias de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario en Adamuz y a la del joven maquinista natural de Sevilla que falleció en otro incidente en la red de Rodalies de Cataluña, así como a las 126 personas heridas y sus allegados.

"Compartimos el dolor de todas las personas afectadas y mostramos toda nuestra solidaridad", reza la declaración institucional.

Igualmente, la Cámara legislativa ha lanzado un mensaje de agradecimiento a las fuerzas armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Protección Civil, personal de emergencias y sanitarios, entidades, administraciones y servicios públicos que actuaron en la atención a la tragedia ferroviaria.

También al personal de atención psicológica y a los de servicios sociales por la atención brindada a las víctimas y a sus familias en estas fechas.

El Parlamento ha tenido también una mención para las personas voluntarias que, desde Adamuz y otras localidades cercanas, "ofrecieron recursos materiales, víveres, sus vehículos y hasta sus propios hogares para dar cobijo a quienes más lo necesitaban" desde un primer momento. "Sin duda, estos vecinos y vecinas han dado auténticas muestras de solidaridad, humanidad y compromiso y reconocemos públicamente esa gran labor", ha dicho Aguirre, quien también ha recordado a todas aquellas personas de toda Andalucía que acudieron "masivamente a los centros sanitarios para donar sangre y garantizar las reservas necesarias con las que atender a las víctimas".

Antes de la lectura de la declaración institucional, se ha guardado un minuto de silencio, no solo por el accidente ferroviario, sino también en memoria de las últimas víctimas de violencia de género y violencia vicaria en la comunidad.