Más de 3.500 incidencias en Andalucía durante el paso de la borrasca Kristin, 289 de ellos en Córdoba

Un total de 3.541 incidencias han sido gestionadas por el Servicio de Emergencias 112 por el paso de la borrasca Kristin, gran parte de ellas en la provincia de Cádiz, donde hasta de 650 vecinos permanecen desalojados por la crecida del río Guadalete en Jerez de la Frontera.

Según un comunicado de la Consejería de Sanidad, Cádiz se mantiene como la provincia con más avisos contabilizados con un total de 795 incidencias coordinadas, por delante de Sevilla con un total de 654, Jaén (487), Granada (424), Málaga (345), Almería (366), Córdoba (289) y Huelva (180).

La crecida del Guadalete mantiene en situación de riesgo a Jerez, con 650 evacuados ante el desbordamiento del cauce, que se sitúa el nivel rojo, con una cota de 6,26 metros.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que la situación es "compleja pero bajo control", aunque ha advertido de que el nivel del río no desciende, lo que obliga a mantener la alerta y los desalojos en varias zonas inundables del término municipal.

El viento ha motivado la mayor parte de los avisos recibidos al 112, concentrados sobre todo en la caída de ramas y árboles, objetos inestables en fachadas, cableado, cartelería y vallas publicitarias, así como el desplazamiento del mobiliario urbano. También se han producido avisos por incidencias en la red viaria debido a balsas de agua e inundaciones por arroyos desbordados y desprendimientos de tierra, y se han atendido anegaciones en viviendas y garajes, así como algunos rescates de vehículos en zonas anegadas.

Entre las incidencias más destacadas el desprendimiento en Jerez de un techo de escayola en un establecimiento hostelero en la calle Manzano ha provocado al menos seis heridos de distinta consideración, según ha informado los servicios sanitarios. En la localidad jerezana se han coordinado más de una veintena de avisos por la caída de ramas y árboles, así como anegaciones, principalmente estas en la zona de Las Pachecas, donde Protección Civil ha evacuado a un hombre que permanecía incomunicado en una gasolinera de la zona.

El desbordamiento de arroyos ha provocado también una intervención en Iznalloz (Granada), donde cuatro personas estaban encima de una furgoneta en Los Retamales, en el arroyo de Cañada Hermosa. Hasta el lugar se han desplazado bomberos y la Guardia Civil, aunque finalmente las personas han podido salir por sí mismas.

Además, en el municipio almeriense en Viator se ha derrumbado un cerro sobre unos vehículos en el Polígono La Juaida, donde de momento no hay constancia de heridos, si bien Protección Civil de la Diputación Provincial ha enviado perros de búsqueda para inspeccionar la zona. También se va a enviar maquinaria pesada para facilitar las labores.

En Jaén, un hombre de 47 años ha quedado atrapado al caerle por efecto del viento en una de sus piernas un tablero de grande dimensiones en una nave industrial de Alcalá la Real y ha sido evacuado con una fractura al hospital de alta resolución de Sierra de Segura, según fuentes de Policía Local. En Huelva, Adif informó a primera hora de la mañana del corte de la vía férrea en Almonaster la Real por desprendimiento, al tiempo que ha confirmado la reanudación del tráfico a las 13:25 horas.

La Junta mantiene un estrecha vigilancia de la situación hidrológica en todas las provincias andaluzas y mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía.

La Dirección General de Tráfico ha confirmado que 34 carreteras permanecen cortadas, 31 por inundaciones y tres por acumulación de hielo y nieve, y en el caso de las vías cortadas por anegaciones 24 se encuentran en la provincia de Cádiz.

En estos momentos permanecen activos los avisos naranja por viento en la comarcasdel Valle del Almanzora y Los Vélez hasta las 00.00 horas de este jueves en la provincia de Almería, junto con fenómenos costeros en la costa granadina y almeriense hasta la misma hora por olas de hasta cinco metros y vientos de hasta 70 kilómetros por hora.