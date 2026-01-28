Suprimido el requisito de estatura mínima para la Policía Local en Andalucía

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto que regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía, cuya principal novedad es la eliminación de la estatura mínima como requisito de acceso. El decreto sigue con el marco normativo de la Ley de Policía Locales para actualizar y mejorar la norma anterior, que tenía más de dos décadas, según informó la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España. Promovido por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, el decreto permite que la Policía Local de Andalucía se equipare a lo que otros cuerpos civiles de policía de Europa realizan, ya que no establecen requisito de altura para acceder a sus pruebas selectivas y se apuesta por que la prioridad en los procesos selectivos sea incorporar talento por encima de otras condiciones físicas.

El decreto propone también medidas de conciliación para situaciones de maternidad de las aspirantes, medidas que responden al principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, evitando que se encuentren en una situación de desventaja.