La Junta urge al Ejecutivo central hacer las obras hidráulicas «pendientes»

El Gobierno andaluz ha insistido en reclamar al Ejecutivo central la ejecución de obras hidráulicas consideradas de interés general del Estado, y «pendientes» de acometer en la comunidad autónoma con las que se podría «almacenar más agua» y evitar «problemas» como los que se están produciendo en las últimas horas en Andalucía al hilo del paso de varias borrascas seguidas. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde ha defendido la «apuesta firme, clara y contundente» del Ejecutivo de Juanma Moreno con la depuración de agua después de que haya autorizado este martes el gasto de cerca de 65 millones de euros para la contratación de cuatro obras de depuración que afectan a 14 municipios.

El consejero ha señalado que la «evidente mejoría» que se está dando en la capacidad de los embalses andaluces al hilo de las lluvias que se están registrando en la comunidad no va a llevar al Gobierno andaluz a «una relajación», sino que la Junta va a «seguir pisando el acelerador de la obra hidráulica para que, cuando lleguen los tiempos de escasez de lluvia, nos pille con el trabajo bien hecho».

Respecto a las borrascas de los últimos días, ha recordado que desde la Junta se vigila «el nivel de los ríos y de los embalses», y por eso han acometido desembalses en presas de las provincias de Málaga, Huelva o Cádiz.

De igual modo, el consejero ha querido «lanzar un mensaje de precaución» dirigido a la ciudadanía, «sobre todo en los espacios abiertos y ante las fuertes rachas de viento» que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos de nivel rojo o naranja en puntos de la comunidad, teniendo en cuenta que se han producido derribos de árboles, postes de alta tensión y otros «objetos que pueden causar alguna incidencia», según puso de relieve.

A preguntas de los periodistas sobre si se podrían haber evitado algunos desembalses de agua de haber estado construidas obras competencia del Estado, el consejero respondió que se podría «haber almacenado mucha más agua» con ese tipo de infraestructuras, e incluso «podríamos haber evitado muchos de los problemas que estamos teniendo», según ha añadido.

En esa línea, ha señalado que «el Estado tiene una larga lista de actuaciones pendientes declaradas de interés general desde hace mucho tiempo» en Andalucía y, «sin ir más lejos, en el entorno del embalse de Guadarranque», en la provincia de Cádiz, en la que este pasado martes hubo que «desalojar a varios cientos de familias, hay dos actuaciones pendientes por parte de la Administración General del Estado», que son «el encauzamiento de los arroyos de La Línea de la Concepción y San Roque, y el encauzamiento del río Guadarranque, que a su paso por la estación de San Roque están pendientes de ejecutar, y que probablemente nos hubiera evitado tener que hacer estos desalojos».